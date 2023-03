Hội da đẹp bổ sung vitamin C theo cách này để ngừa lão hóa từ trong ra ngoài

Vitamin C là thành phần quan trọng trong quá trình dưỡng da, giúp làm sáng và trẻ hóa làn da hiệu quả. Làn da được bổ sung đầy đủ vitamin C sẽ giúp hạn chế sự hình thành của đốm nâu, quầng thâm, hạn chế các dấu hiệu lão hóa, kích thích tổng hợp collagen, giúp tăng độ đàn hồi. Và có 3 cách giúp bạn bổ sung vitamin C cho làn da mãi trẻ đẹp.

1. Dùng serum vitamin C

Đây là cách làm đơn giản và trực tiếp nhất để bạn bổ sung vitamin C cho làn da hàng ngày. Sử dụng serum vitamin C đều đặn sẽ giúp cải thiện màu và kết cấu da; bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, ánh sáng xanh, môi trường ô nhiễm.

Đặc biệt, khi kết hợp sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng sẽ giúp cả 2 sản phẩm này hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế sự hình thành gốc tự do, ngừa lão hóa hiệu quả. Bạn có thể bổ sung sử dụng serum vitamin C hàng ngày để ngừa lão hóa cho da. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng thêm các sản phẩm khác như toner, kem dưỡng, mặt nạ để bổ sung vitamin C cho làn da.

Vegick Super Whitening Serum chứa 79% dứa ép lạnh giàu vitamin C, 5% niacinamide, 3% tranexamic giúp dưỡng trắng, phục hồi, giảm thâm nám. Serum chứa các dưỡng chất thực vật và hoạt chất thuần chay dịu nhẹ, không gây kích ứng cho làn da

It's Skin Power 10 Formula VC Effector Blemish Catcher chứa chiết xuất cà chua xanh, dẫn xuất Vitamin C L-AA, SAP, 2% niacinamide giúp dưỡng sáng da và mờ thâm hiệu quả

2. Ăn thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C có mặt ở trong nhiều loại hoa quả phổ biến như kiwi, bưởi, cam, ổi, dâu tây… Ngoài ra, các loại rau như ớt chuông, cà chua, rau cải… cũng có thành phần giàu vitamin C. Đây chính là nguồn nguyên liệu cung cấp vitamin C tự nhiên và đơn giản mà bạn có thể bổ sung cho cơ thể mỗi ngày. Do đó, để bổ sung vitamin C cho cơ thể thì bạn đừng quên chăm ăn rau xanh, hoa quả tươi; bạn cũng có thể chế biến các loại sinh tố, salad để cung cấp vitamin C cho cơ thể.

3. Sử dụng sản phẩm bổ sung vitamin C

Với những cô nàng bận rộn, hoặc không thích ăn rau xanh, bạn có thể bổ sung vitamin C cho cơ thể bằng các loại thực phẩm chức năng. Trên thị trường hiện nay có nhiều dòng sản phẩm bổ sung vitamin C dạng viên uống, dạng bột, dạng nước… Đặc biệt với những nàng có nhu cầu ngừa lão hóa thì bạn có thể tìm đến những sản phẩm collagen có chứa vitamin C để "một công đôi việc": Vừa tăng collagen, vừa bổ sung vitamin C cho cơ thể.

Bột uống Gilaa Premium Saffron Collagen chứa Collagen, Saffron (nhụy hoa nghệ tây) và vitamin C giúp nuôi dưỡng cơ thể và làn da hoàn hảo từ sâu bên trong, cải thiện hiệu quả các dấu hiệu của tuổi tác, sạm nám, cho làn da căng mịn và tràn đầy sức sống

Nước uống bổ sung Collagen Astalift Drink Pure 10.000mg với chiết xuất từ da cá biển sâu Nhật Bản, hàm lượng Collagen cao, lên tới 10.000mg collagen giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da tự nhiên từ bên trong, cải thiện sức khỏe và sắc tố da, cho một làn da tươi trẻ, khỏe mạnh