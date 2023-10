6 lưu ý khi dùng serum vitamin C để giảm thâm nám, làm trắng da

Thâm nám là một trong những vấn đề về làn da thường gặp ở phụ nữ. Thâm nám không chỉ khiến cho làn da kém đẹp, mà còn ảnh hưởng đến sự tự tin của chủ nhân. Vitamin C được biết đến là một thành phần hoạt động tốt trong việc giảm thâm nám trên da. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng vitamin C đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua 6 lưu ý quan trọng khi sử dụng serum vitamin C để giảm thâm nám trên da.

1. Chọn serum vitamin C phù hợp với làn da

Serum vitamin C là sản phẩm chứa nồng độ cao của vitamin C. Khi chọn loại serum vitamin C phù hợp với làn da, bạn cần kiểm tra nồng độ vitamin C có phù hợp hay không. Làn da khác nhau sẽ có nhu cầu khác nhau về độ nồng độ vitamin C. Nếu làn da của bạn rất mỏng và nhạy cảm, bạn sẽ cần sử dụng serum vitamin C có độ nồng độ thấp hơn để tránh kích ứng da. Ngoài ra, bạn cần chọn serum vitamin C có thành phần tự nhiên và không chứa các hóa chất độc hại.

2. Dùng kem chống nắng hàng ngày

Sử dụng serum vitamin C là một trong những cách tốt nhất để giảm thâm nám trên da. Nhưng để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn cần sử dụng thêm kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho làn da và kích thích sản xuất melanin, gây ra thâm nám. Bạn cần sử dụng kem chống nắng SPF 30 hoặc cao hơn và sử dụng lại sau khoảng 2-3 giờ để đảm bảo hiệu quả.

3. Bảo quản serum vitamin C trong tủ lạnh

Serum vitamin C có tính chất dễ bị oxy hóa, do đó, để serum có thể giữ được tác dụng tốt nhất, bạn nên bảo quản serum trong tủ lạnh. Tủ lạnh sẽ giúp serum vitamin C không bị oxy hóa và giữ được tác dụng lâu hơn. Bạn nên lưu ý rằng, serum vitamin C cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp và tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

4. Không sử dụng serum vitamin C cùng lúc với AHA, BHA, retinol

Sử dụng serum vitamin C kết hợp với AHA (alpha hydroxy acid), BHA (beta hydroxy acid) và retinol có thể khiến da bị kích ứng và khó chịu. Serum vitamin C có tính chất tương phản với các thành phần này, do đó sử dụng cùng lúc có thể làm giảm hiệu quả của sản phẩm. Nếu bạn muốn sử dụng các sản phẩm này, bạn nên sử dụng chúng vào các thời điểm khác để tránh tình trạng kích ứng da cũng như đảm bảo hiệu quả tối đa.

5. Chỉ dùng serum vitamin C trên nền da khỏe, tránh dùng trên da mụn, da có vết thương hở

Khi sử dụng serum vitamin C, bạn cần chỉ sử dụng trên nền da khỏe mạnh và tránh sử dụng trên các vùng da có mụn hoặc vết thương hở. Serum vitamin C có tính chất kích ứng và có thể khiến tình trạng da trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn có vấn đề với da, nên hỏi ý kiến bác sĩ da liễu trước khi sử dụng sản phẩm này.

6. Che chắn da khi ra nắng

Ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân gây ra thâm nám trên da. Do đó, bạn nên che chắn da khi ra ngoài nắng để giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời. Bạn có thể sử dụng khẩu trang, mũ, kính râm hoặc dù để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Kết luận

Serum vitamin C là một sản phẩm hữu ích để giảm thâm nám trên da. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, bạn cần chọn loại serum phù hợp với làn da, sử dụng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và bảo quản serum ở nhiệt độ thấp để serum giữ được tác dụng lâu hơn. Cũng cần lưu ý không sử dụng serum vitamin C cùng lúc với các thành phần khác như AHA, BHA hoặc retinol và chỉ sử dụng serum trên nền da khỏe mạnh. Cuối cùng, bạn nên che chắn da khi ra ngoài nắng để giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn sử dụng serum vitamin C đúng cách và giảm thâm nám hiệu quả.

Dưới đây là 1 số loại serum vitamin C mà bạn có thể tham khảo.

innisfree Green Tea Enzyme Brightening Serum

SAP Neogen Dermalogy Real Vita C Serum

Serum vitamin C White Beau Essence

Laneige Radian-C Double Active Brightening Essence