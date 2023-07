Khám phá lọ serum Vitamin C mới được cộng đồng skincare Hàn chấm “Top đầu serum dưỡng sáng Hwahae”

Vitamin C được xem như là "bảo bối dưỡng sáng" trong giới skincare khi mang đến một loạt các công dụng đáng kể cho làn da. Dưỡng da với vitamin C không chỉ thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen cho da tươi trẻ mà còn giảm thiểu sự hình thành melanin, tăng cường dưỡng trắng và duy trì vẻ sáng khỏe đều màu cho da.



Thế nhưng "thành phần vàng" của làng mỹ phẩm này vẫn chưa thực sự hoàn hảo khi dễ oxi hóa gây xỉn màu da cuối ngày, có thể gây ra kích ứng trên da và thường khó bảo quản. Ngoài ra, những làn da mới tập tành skincare cần phải chú ý đến nồng độ vitamin C có trong các sản phẩm dưỡng da. Chỉ nên bắt đầu với các sản phẩm có nồng độ thấp và tăng dần lên để kiểm tra khả năng thích ứng của da. Ngoài ra, cần chọn những sản phẩm chứa vitamin C có độ pH tương tự với da để vitamin C phát huy hiệu quả trên da tốt nhất.

Serum Vitamin C là tinh chất lý tưởng, cứu cánh cho những làn da thô ráp và xỉn màu

Chính vì những yếu tố trên, một số dòng Vitamin C hiện nay được nghiên cứu kết hợp thêm các thành phần dưỡng chất thiết yếu cho da. Đơn cử như dòng serum Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening mới của nhà INNISFREE với công thức Dual Vitamin C và Green Tea Enzyme tăng cường hiệu quả dưỡng sáng và làm da căng mướt. Ngay khi vừa ra mắt, em serum này không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng reviewer nổi tiếng tại Hàn, mà còn cùng lúc đạt top đầu serum dưỡng sáng Hwahae. Tại Hàn Quốc, Hwahae là nền tảng thông tin mỹ phẩm nổi tiếng, sở hữu giải thưởng danh giá Hwahae Beauty Awards với 4 tiêu chí bình chọn bao gồm: mỹ phẩm lành tính, không gây kích ứng da và có chứng nhận EWG (Environmental Working Group, U.S.A) về thành phần sản phẩm, mỹ phẩm Xanh (Green Beauty), mỹ phẩm Sạch (Clean Beauty) và mỹ phẩm được người tiêu dùng trên nền tảng đánh giá cao và có lượt lượt mua hàng trên kênh thương mại điện tử do HwaHae quản lý.

Lọ serum Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening của INNISFREE có thể dùng thường xuyên mà không cần bảo quản trong tủ lạnh

Serum Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening được phát triển theo công thức Dual Vitamin C của INNISFREE, cùng lúc chứa dẫn xuất Vitamin C tan trong nước và viên nang Vitamin C tan trong dầu để tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất cho da.

Hơn nữa, lọ serum mới này còn chứa Enzyme Green Tea Enzyme chiết xuất từ trà xanh Jeju độc quyền INNISFREE. Trong thế giới mỹ phẩm, enzyme vốn được biết đến là thành phần tẩy tế bào sinh học, dịu nhẹ hơn AHA và BHA. Nhờ có sự hỗ trợ của Enzyme trà xanh nên tinh chất Vitamin C của INNISFREE vừa làm giảm sự xuất hiện của các đốm nâu thâm mụn và cải thiện tông da gấp 4 lần, vừa giúp da trông căng mướt hơn.

Thêm một điều để các tín đồ skincare sẽ thích mê serum Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening là em này có độ pH ở mức axit nhẹ, tương thích với pH của da. Dù là làn da mụn hay da nhạy cảm đều có thể yên tâm dưỡng sáng hiệu quả với một công thức dịu nhẹ từ INNISFREE mà không lo da bị kích ứng như các sản phẩm khác nhé.

Với công thứ 9 không của INNISFREE, serum Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening đặc biệt không chứa hương liệu.

Một điểm cộng nữa giúp serum Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening nhanh chóng chiếm trọn spotlight đến từ phần texture độc đáo với viên nang vitamin C được bọc trong dầu, có màu vàng nhạt trong suốt và chất serum khá đặc. Khi apply lên da, em serum Vitamin C này thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, chỉ để lại trên da một lớp finish căng mọng thích mê.

Phần bao bì của serum Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening cũng được INNISFREE thiết kế dạng vòi nhỏ giọt để dễ dàng điều chỉnh lượng serum phù hợp khi skincare. Phần nắp được làm từ 30% nhựa tái chế, còn phần vỏ chai làm từ thuỷ tinh tái chế với thiết kế màu trắng sữa vừa hạn chế oxi hoá, vừa làm nổi bật tên thương hiệu.

Bao bì của dòng serum Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening được INNISFREE thiết kế rất xinh xắn và tiện lợi