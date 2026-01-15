Uống vitamin buổi sáng khiến nhiều người phí công vô ích: 3 loại vitamin chuyên gia khuyên nên tránh uống khi mới ngủ dậy

Nhiều người có thói quen uống vitamin ngay sau khi thức dậy, cho rằng thời điểm trong ngày không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hấp thu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều này chỉ đúng với một số loại thực phẩm bổ sung, còn với nhiều vitamin và khoáng chất khác, uống sai thời điểm có thể khiến cơ thể hấp thu kém hơn, thậm chí gây khó chịu.

Một số vitamin không phù hợp khi uống lúc bụng đói hoặc cùng cà phê buổi sáng. Đặc biệt, có những loại được thiết kế để hỗ trợ thư giãn, cải thiện giấc ngủ - rõ ràng không phải hiệu quả mà bạn mong muốn vào đầu ngày.

Dưới đây là 3 loại vitamin và khoáng chất được chuyên gia khuyến cáo không nên uống vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, cùng lý do cụ thể.

Sắt: Dễ gây khó chịu và bị cà phê "cản trở" hấp thu

Sắt là vi chất thiết yếu giúp phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, tình trạng có thể gây mệt mỏi, chóng mặt và suy nhược kéo dài. Tuy nhiên, nếu uống sắt khi chưa ăn hoặc uống trong viên đa vitamin lúc bụng đói, nhiều người có thể gặp các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn ói, cồn cào dạ dày. Ngay cả khi đã ăn sáng, việc bổ sung sắt với liều cao, nhất là với người chưa quen, vẫn có thể gây táo bón.

Không chỉ vậy, sắt còn tương tác với cà phê. Theo chuyên gia dinh dưỡng Cheryl Mussatto (Mỹ), trong cà phê có một nhóm polyphenol gọi là axit chlorogenic, có khả năng liên kết với sắt trong quá trình tiêu hóa, khiến cơ thể khó hấp thu khoáng chất này hơn.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người bổ sung sắt nên đợi khoảng 1-2 giờ sau khi uống cà phê mới dùng viên sắt, đồng thời ăn no trước khi uống và tuân thủ liều khuyến nghị khoảng 18 mg/ngày, trừ khi có chỉ định khác từ bác sĩ.

Magie: Uống buổi sáng có thể "phí" tác dụng hỗ trợ giấc ngủ

Magie, đặc biệt là magnesium glycinate, được biết đến với khả năng làm dịu hệ thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một nghiên cứu công bố năm 2024 trên American Journal of Lifestyle Medicine cho thấy magie giúp điều hòa GABA – chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong việc thư giãn cơ bắp và tâm trí.

Chính vì tác dụng này, magnesium glycinate phù hợp hơn để uống vào buổi tối, giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ. Nếu uống vào buổi sáng, không chỉ khó tận dụng hết lợi ích, mà với một số người còn có thể gây cảm giác lơ mơ, uể oải. Để đạt hiệu quả tối ưu, magie nên được bổ sung sau bữa tối, thay vì dùng cùng bữa sáng.

Vitamin A: Uống lúc bụng đói dễ "uống cho có"

Vitamin A là vitamin tan trong chất béo, đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, làn da và hệ miễn dịch, đồng thời có đặc tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, nếu uống vitamin A - hoặc các vitamin tan trong chất béo khác như D, E, K - vào buổi sáng mà không ăn kèm chất béo, cơ thể sẽ khó hấp thu đầy đủ.

Nguyên nhân là vì các vitamin tan trong chất béo cần có chất béo trong bữa ăn để được hấp thu hiệu quả. Do đó, nếu uống vitamin A vào buổi sáng, bạn nên đảm bảo bữa ăn có những nguồn chất béo lành mạnh như bơ, trứng, sữa chua hoặc các loại hạt. Nếu không, việc bổ sung có thể trở nên kém hiệu quả.

Uống vitamin đúng thời điểm để không "mất công vô ích"

Bổ sung vitamin và khoáng chất là thói quen tốt, đặc biệt với những người có chế độ ăn thiếu hụt dinh dưỡng. Tuy nhiên, uống đúng loại - đúng thời điểm - đúng cách mới giúp cơ thể hấp thu tối đa lợi ích.

Với sắt, magie và vitamin A, các chuyên gia cho rằng buổi sáng không phải thời điểm lý tưởng. Nếu còn băn khoăn về loại vitamin mình đang dùng hoặc thời điểm bổ sung phù hợp, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để tránh uống sai cách, vừa tốn tiền lại không đạt hiệu quả như mong muốn.