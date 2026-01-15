Một thai phụ nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đe dọa cả mẹ lẫn con

Ngày 15-1, Bệnh viện An Bình TPHCM cho biết vừa điều trị thành công ca bệnh đặc biệt thai phụ mang thai hơn 13 tuần tuổi bị sốc nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Bệnh nhân là chị Đ.U (35 tuổi, mang thai lần thứ tư), được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lừ đừ, mệt mỏi, sốt cao, vẻ mặt nhiễm trùng nhiễm độc, đau bụng dữ dội kèm tụt huyết áp. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định chị U. có tình trạng sốc nhiễm khuẩn chưa rõ ổ nhiễm, được chuyển thẳng vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để hồi sức bằng truyền dịch, kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và bảo đảm tưới máu các cơ quan.

Thai phụ được đưa vào cấp cứu trong tình trạng lừ đừ, mệt mỏi, sốt cao, đau bụng dữ dội kèm tụt huyết áp

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do nhiễm trùng tiểu trên, giãn niệu quản và ứ nước hai thận, sau đó được chuyển vào phòng mổ cấp cứu để tiến hành nội soi niệu quản, nong chỗ hẹp và đặt sonde JJ hai bên nhằm giải phóng tình trạng tắc nghẽn, dẫn lưu nước tiểu nhiễm trùng ra ngoài.

Theo BSCKII Hứa Trương Thiện, Phó Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc-Bệnh viện An Bình, phụ nữ mang thai rất dễ mắc các bệnh lý đường tiết niệu do sự thay đổi về giải phẫu và nội tiết trong thai kỳ, khi tử cung và thai nhi lớn dần gây chèn ép lên đường tiểu, trong khi nồng độ progesterone tăng cao làm giãn cơ trơn niệu quản và giảm nhu động, từ đó làm chậm dòng chảy nước tiểu và dễ gây ứ nước thận.

Nếu tình trạng ứ đọng nước tiểu kéo dài không được phát hiện sớm, vi khuẩn sẽ phát triển và gây nhiễm trùng, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn, là những biến chứng rất nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi với nguy cơ tử vong cao.

Đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu như tiểu lắt nhắt, tiểu gắt hoặc hơi khó chịu vùng bụng dưới rất dễ bị nhầm lẫn với thay đổi sinh lý khi mang thai, khiến nhiều thai phụ chủ quan và bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến tiểu tiện như tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu nhiều lần kèm sốt, đau lưng hoặc mệt mỏi nên đi khám ngay tại cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, bảo vệ an toàn cho cả mẹ và thai nhi.



