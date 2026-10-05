Trà xanh là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống trà xanh tươi mỗi ngày có tác dụng gì?

Uống trà xanh tươi mỗi ngày có tác dụng gì?

Trà xanh từ lâu đã nổi tiếng với nhiều lợi ích sức khỏe, từ khả năng tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa đến hỗ trợ giảm cân. Dưới đây là những lợi ích của nước trà xanh tươi với sức khỏe:

Hỗ trợ bổ sung nước

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Verywell Health cho biết, thận cần đủ nước để thực hiện chức năng lọc máu, đào thải chất thải và duy trì cân bằng điện giải. Trà xanh có thể bổ sung một phần lượng nước cơ thể cần trong ngày, tương tự nước lọc hoặc một số loại trà thảo mộc khác. Tuy nhiên, nước lọc vẫn là nguồn cung cấp dịch chính cho cơ thể, trong khi trà xanh chỉ nên được xem là một phần bổ sung.

Cung cấp chất chống oxy hóa bảo vệ thận

Trà xanh có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể giúp hỗ trợ sức khỏe và chức năng thận. Đồ uống này chứa nhiều catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG) - chất chống oxy hóa mạnh. Hợp chất này có thể giúp giảm stress oxy hóa và phản ứng viêm, vốn là những yếu tố liên quan đến tổn thương mô thận trong nhiều bệnh lý mạn tính.

Hỗ trợ giảm cân

Trà xanh đã được nghiên cứu và chứng minh là có khả năng đốt cháy mỡ thừa nhờ vào việc tăng cường quá trình trao đổi chất. Các catechins trong trà xanh kích thích quá trình oxy hóa mỡ, giúp giảm mỡ bụng và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện.

Nước trà xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, trà xanh có thể giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, từ đó nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch cũng được hạn chế. Ngoài ra, trà xanh còn có thể giúp giảm huyết áp, bảo vệ các động mạch và ngăn ngừa các cơn đột quỵ.

Cải thiện chức năng não và trí nhớ

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh, đặc biệt là L-theanine và caffeine, giúp cải thiện chức năng não, tăng cường sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Trà xanh cũng giúp nâng cao trí nhớ và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc Parkinson.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trà xanh có tính kháng viêm và kháng khuẩn, giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Uống trà xanh có thể hỗ trợ việc tiêu hóa thức ăn, giảm đầy hơi, táo bón và ngăn ngừa các vấn đề dạ dày như viêm loét dạ dày.

Ngăn ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Những điều cần lưu ý khi uống nước trà xanh

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời DS. Hoàng Thu cho biết, nước trà xanh tuy tốt cho sức khỏe nhưng khi uống cần lưu ý những điều sau:

Nên uống trà xanh vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều

Trà xanh có chứa caffeine, dù lượng caffeine thay đổi tùy loại trà, lượng trà sử dụng và cách pha. Với người nhạy cảm, caffeine có thể gây bồn chồn, hồi hộp hoặc khó ngủ. Vì vậy, nếu uống trà xanh thường xuyên, buổi sáng hoặc đầu giờ chiều thường là lựa chọn thuận tiện hơn, nhất là với người dễ mất ngủ. Không nên uống trà quá muộn nếu nhận thấy giấc ngủ bị ảnh hưởng.

Điều này cũng liên quan gián tiếp đến sức khỏe tim mạch. Giấc ngủ không đầy đủ hoặc bị gián đoạn kéo dài không có lợi cho việc duy trì huyết áp và sức khỏe chuyển hóa. Ngược lại, người không nhạy cảm với caffeine không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trà xanh vào buổi chiều. Điểm quan trọng là theo dõi phản ứng của cơ thể và tránh để trà ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nên uống 2-3 tách trà xanh/ngày

Với người trưởng thành khỏe mạnh, 2-3 tách trà xanh không đường mỗi ngày có thể là mức dùng vừa phải, phù hợp để đưa trà xanh vào chế độ ăn lành mạnh. Một số tổng quan nghiên cứu ghi nhận mức tiêu thụ khoảng 2-3 tách trà/ngày có liên quan đến các chỉ dấu và nguy cơ tim mạch thuận lợi hơn, dù bằng chứng chủ yếu từ các nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định quan hệ nhân quả.

Không nên hiểu rằng uống càng nhiều càng tốt. Lượng trà thực tế còn phụ thuộc độ đậm, dung tích mỗi tách và lượng caffeine; người nhạy cảm với caffeine nên điều chỉnh lượng uống phù hợp.

Không nên uống khi bụng đói

Ở một số người, uống trà khi bụng rỗng có thể gây cảm giác cồn cào, buồn nôn hoặc khó chịu ở dạ dày. Khi đó, uống trà sau bữa ăn hoặc cùng một lượng thức ăn nhẹ có thể dễ dung nạp hơn. Do đó, nên uống trà xanh sau bữa ăn khoảng 30-60 phút.