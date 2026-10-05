Cụ bà 81 tuổi nguy kịch sau khi tự thụt nước tại nhà

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận cấp cứu một nữ bệnh nhân 81 tuổi trong tình trạng sốc nhiễm trùng - nhiễm độc nguy kịch do vỡ đại tràng.

Theo người nhà, bệnh nhân từng nhiều lần tự dùng vòi xịt bơm nước vào hậu môn thụt tháo trị táo bón. Trong lần tự thực hiện gần nhất, khi đang bơm nước áp lực cao vào hậu môn, cụ bà đột ngột đau bụng dữ dội như dao đâm, bụng chướng cứng như gỗ, vã mồ hôi và tụt huyết áp nhanh chóng.

Hình ảnh chụp CT cho thấy người bệnh bị vỡ đại tràng. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp CT ghi nhận bệnh nhân vỡ đại tràng sigma, viêm phúc mạc toàn thể. Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột vỡ, rửa sạch ổ bụng và làm hậu môn nhân tạo ra thành bụng (phẫu thuật Hartmann) mới cứu sống được bệnh nhân.

Theo ThS.BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp, việc tự thụt tháo tại nhà tiềm ẩn nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa, đặc biệt khi sử dụng vòi xịt hoặc các dụng cụ không chuyên dụng.

Khi bơm nước với áp lực cao, áp lực trong lòng đại tràng có thể tăng đột ngột. Trong trường hợp có đoạn ruột đang bị tổn thương hoặc chịu áp lực lớn, nguy cơ rách, thủng đại tràng có thể xảy ra. Bên cạnh đó, việc đưa đầu vòi xịt hoặc ống dây vào hậu môn cũng có nguy cơ gây tổn thương cơ học nếu thực hiện không đúng cách.

Một khi đại tràng bị vỡ, dịch phân và vi khuẩn trong lòng ruột có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc toàn thể. Tình trạng nhiễm trùng nặng có thể nhanh chóng dẫn tới sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp trên cho thấy việc từng tự thụt tháo nhiều lần mà không xảy ra biến cố không đồng nghĩa những lần sau cũng an toàn. Đặc biệt, tự sử dụng vòi xịt hoặc dụng cụ tự chế để bơm nước vào hậu môn có thể tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Qua ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự thụt tháo tại nhà, kể cả khi từng thực hiện trót lót. Nếu lỡ làm và có biểu hiện đau bụng dữ dội, bụng cứng, sốt, vã mồ hôi hoặc chảy máu hậu môn, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.