Hà Nội còn 35 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 350 ca sốt xuất huyết, giảm 40 ca so với tuần trước. Thành phố đồng thời ghi nhận 269 ca tay chân miệng và một ổ dịch dại trên chó.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 25/9 đến 2/10, thành phố ghi nhận 350 trường hợp sốt xuất huyết tại 81 phường, xã, giảm 40 trường hợp so với tuần trước.

Lũy kế từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 3.946 ca sốt xuất huyết tại 119 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Số mắc giảm 2.731 trường hợp so với mức trung bình giai đoạn 2021-2025. Trong tuần, thành phố ghi nhận 15 ổ dịch mới; lũy kế có 177 ổ dịch, trong đó 35 ổ dịch đang hoạt động.

Về bệnh tay chân miệng, Hà Nội ghi nhận 269 trường hợp tại 94 phường, xã trong tuần. Lũy kế từ đầu năm là 5.727 ca tại 126 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Thành phố ghi nhận thêm 3 ổ dịch tại Cổ Đô, Đông Anh và Quảng Oai; hiện còn 6 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận một ổ dịch dại trên chó tại xã Đoài Phương. Con chó được mua không rõ nguồn gốc, nuôi khoảng 2 tháng, sau đó có biểu hiện nghi dại và cắn một người, khiến 4 người phơi nhiễm. Tất cả người phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 9 ổ dịch dại trên chó. CDC Hà Nội cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện các ổ dịch trên động vật; người dân bị chó, mèo cắn cần chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng bệnh dại.

Ngoài ra, thành phố ghi nhận 6 ca sởi trong tuần, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 406 trường hợp; ghi nhận 5 ca COVID-19, nâng tổng số lên 1.660 trường hợp. Không ghi nhận trường hợp tử vong do hai bệnh này.

CDC Hà Nội tiếp tục giám sát tình hình dịch, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý các ổ dịch. Các trạm y tế được yêu cầu chủ động triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi phù hợp với tình hình dịch và nguy cơ tại địa bàn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sốt xuất huyết từ tháng 9 đến tháng 11.

Ngành Y tế cũng tăng cường giám sát tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, hướng dẫn cơ sở giáo dục vệ sinh, khử khuẩn; phối hợp với ngành thú y theo dõi dịch bệnh trên động vật và đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.