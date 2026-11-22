Sau khi bị ngã gãy xương, người đàn ông 65 tuổi được gia đình bồi bổ bằng một bát lớn nước hầm xương mỗi ngày. Sau một thời gian, cơ thể bệnh nhân Trung Quốc xuất hiện các dấu hiệu lạ.

Theo trang HK01 , bác sĩ Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ về trường hợp của ông Trần, 65 tuổi, người có vấn đề về huyết áp nhẹ nhưng được kiểm soát ổn định và sức khỏe nhìn chung tốt.

Tuy nhiên sau lần ông Trần bị ngã gãy xương, vì muốn bồi bổ cho ông, gia đình đã ninh xương tươi, xương to trong nước dùng từ 5-6 tiếng, để ông Trần uống một bát lớn 2 lần một ngày.

Sau khi uống trong 2 tuần, ông Trần bị tiểu đêm, tiểu có bọt và sưng bắp chân. Một ngày nọ, ông thậm chí còn bị tức ngực và khó thở, và phải được đưa đến phòng cấp cứu.

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Nồng độ phốt pho trong máu của ông Trần tăng cao, nồng độ kali trong máu thấp đến mức nguy hiểm, và nồng độ chì trong máu cao bất thường, cho thấy ông bị thiếu máu nghiêm trọng. Tốc độ lọc cầu thận (eGFR) của ông đã giảm từ 60 xuống 14, một giá trị thấp nghiêm trọng, xếp ông vào giai đoạn 5 của bệnh thận mãn tính, gần đến giai đoạn cần chạy thận nhân tạo.

Sau khi được đánh giá và điều trị, bao gồm hạn chế nghiêm ngặt lượng protein, kiểm soát natri và ngừng sử dụng nước hầm xương, chức năng thận của ông đã dần hồi phục sau 1 tháng.

Mặc dù ông Trần đã tránh được những rủi ro của việc chạy thận nhân tạo, nhưng chức năng thận của ông đã bị tổn thương, đòi hỏi ông phải tích cực hợp tác điều trị và tuân thủ chế độ ăn ít protein.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Hung Yung-hsiang giải thích rằng việc nấu nướng quá lâu các nguyên liệu dẫn đến sự biến tính protein và phá hủy vitamin, dẫn đến hàm lượng purin, kali và chất béo trong nước dùng quá cao. Mặc dù canh, nước dùng có thể ngon miệng, nhưng nó dễ gây ra gánh nặng cho sức khỏe, và việc tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh thận và bệnh gút.

Trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều món ăn ngon mà các bác sĩ chuyên khoa thận cho là không tốt cho thận. Bác sĩ Hung Yung-hsiang đã liệt kê 5 loại canh như vậy: Nước dùng mì ramen; Súp và món hầm chua cay; Nước dùng lẩu; Nước hầm xương heo, Súp thảo dược bổ dưỡng.

Những loại súp này có hàm lượng natri, kali và phốt pho cao, không phù hợp với người mắc bệnh thận. Ngay cả đối với người bình thường, chúng cũng có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều chất béo và calo.

Chia sẻ với báo Thanh Niên , bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, nước hầm xương có thể được dùng như một món canh thông thường trong chế độ ăn đa dạng. Không cần hầm liên tục trong thời gian quá dài với suy nghĩ càng lâu thì càng lấy được nhiều canxi.

Khi chế biến, nên chọn xương và thịt có nguồn gốc rõ ràng. Người cần kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu có thể hạn chế phần da, thịt mỡ và tủy, đồng thời loại bỏ bớt lớp mỡ trên bề mặt sau khi nấu.

Canh nên được nấu cùng rau củ và sử dụng cả phần thực phẩm phù hợp, thay vì chỉ chắt lấy nước. Cần nêm nhạt, hạn chế gia vị chứa nhiều natri và không cô đặc nước dùng để uống như một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Muốn bảo vệ sức khỏe xương, điều cần ưu tiên vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ canxi, vitamin D và protein, kết hợp với vận động phù hợp.