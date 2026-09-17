Uống hoa đu đủ chữa bệnh, người đàn ông 59 tuổi nhập viện gấp

Nghe trên mạng xã hội quảng cáo uống hoa đu đủ đực tốt, người đàn ông 59 tuổi hái hoa về ngâm mật ong rồi nấu nước uống như loại trà thông thường không ngờ vàng da, vàng mắt, người vàng như nghệ, men gan tăng cao.

Vừa qua, ông N.L. 59 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám bệnh trong tình trạng vàng da, vàng mắt, người vàng như nghệ, men gan tăng cao.



Ông L. không biết mình bị viêm gan B. Gần đây, ông nghe trên mạng xã hội quảng cáo uống hoa đu đủ đực tốt. Gia đình trồng nhiều cây nên ông thường hái hoa về ngâm mật ong rồi nấu nước uống như loại trà thông thường.

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Khai thác tiền sử bệnh được biết trước khi vào viện, người đàn ông này thường xuyên mệt mỏi, chán ăn, vàng da và mắt. Thi thoảng, người nhà thấy ông có biểu hiện kém minh mẫn hơn trước nên đưa vào một bệnh viện gần nhà điều trị. Tình trạng không đỡ, ông L. được đưa đến tuyến trên.

Theo bác sĩ Vũ Thị Hương Giang, Khoa Viêm Gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông L. được chẩn đoán suy gan cấp, viêm gan B.

Bệnh nhân không biết mình bị viêm gan nên việc tự sử dụng các loại nước từ thảo dược trong thời gian dài dẫn tới gan quá tải.

Đáng chú ý, một trường hợp khác gặp vấn đề khi tự ý dùng hoa đu đủ đực là ông T.V.R (61 tuổi, trú tại Hưng Yên). Khoảng ba tháng trước, ông R. phát hiện ung thư đại tràng và được tư vấn phẫu thuật cắt bỏ tổn thương và nối đại tràng. Khi đó, nếu được điều trị theo phác đồ, tiên lượng khỏi bệnh được đánh giá trên 90%.

Tuy nhiên, ông R. ngại động dao kéo nên xin về nhà tự điều trị uống nước hoa và lá đu đủ. Sau một thời gian, khối u tái phát, ông quay lại Khoa Ngoại Bụng 1, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) cầu cứu bác sĩ với cơ thể suy kiệt.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có chữa được ung thư?

Bác sĩ Ngô Văn Tỵ, khoa Ung bướu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, hoa đu đủ đực là dược liệu quen thuộc trong Đông y, vị đắng, thường được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như viêm phế quản, ho lâu ngày, ho có đờm.

Loại hoa này chứa nhiều chất chống oxy hóa và khoáng chất tác dụng kháng viêm, tương tự như mật ong - vốn được biết đến với khả năng kháng khuẩn, làm dịu cổ họng và trị ho hiệu quả.

Tuy vậy, không có bất kỳ nghiên cứu hay bằng chứng y học nào cho thấy hoa đu đủ đực kết hợp với mật ong có khả năng chữa khỏi ung thư, kể cả u lành tính.

Việc tin vào các bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng không những không mang lại hiệu quả, mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nếu người dùng thuộc nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người đang điều trị bệnh nền hay người suy giảm miễn dịch.

Không dừng lại ở việc vô hiệu, nếu sơ chế không đúng cách, hoa đu đủ đực còn có thể gây ngộ độc. Một số hợp chất trong hoa chưa được loại bỏ hoàn toàn khi chế biến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan, thận hoặc hệ tiêu hóa nếu sử dụng kéo dài hoặc quá liều.

Trong khi đó, thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng trong điều trị ung thư. Nếu người bệnh tin theo những phương pháp "truyền miệng" lan truyền trên mạng, bỏ qua điều trị y tế kịp thời thì nguy cơ bỏ lỡ "thời gian vàng" chữa bệnh là rất lớn, thậm chí không thể cứu vãn.

"Bệnh nhân cần tỉnh táo trước những thông tin không rõ nguồn gốc. Hãy lựa chọn các cơ sở y tế uy tín, bác sĩ chuyên ngành để được chẩn đoán và điều trị đúng cách", bác sĩ Tỵ nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng các bài thuốc được quảng bá trên mạng như "thần dược". Việc điều trị bệnh, đặc biệt là ung thư, cần được thực hiện theo phác đồ của bác sĩ, dựa trên căn cứ khoa học và kết quả kiểm tra lâm sàng cụ thể.

Không có loại thực phẩm, dược liệu hay bài thuốc dân gian nào có thể thay thế hoàn toàn cho phương pháp điều trị ung thư hiện đại. Điều quan trọng nhất là phát hiện bệnh sớm và điều trị đúng cách, đúng nơi.

(t/h Vietnamnet, VOV, Sức khỏe & Đời sống)