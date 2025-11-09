Ú òa: Ở đây chả có gì ngoài gái xinh...

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-2 sắp diễn ra vào tối nay (9/11). Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ đầu giờ chiều, dù trời có mưa nhẹ, sức nóng từ các fan vẫn không hề giảm, tất cả đều háo hức để gặp “ông hoàng Kpop”.

Ngay từ chiều, không khí đã rộn ràng cỡ này. Ai cũng lên đồ lồng lộn, makeup cực xinh xắn, bất chấp thời tiết có mưa.

Dạo một vòng quanh khu vực, đâu đâu cũng là những cô gái với gu thời trang cực “cháy”. Để thoải mái với các set nhạc trải dài từ chiều đến tối muộn, các bạn lựa chọn phong cách năng động nhưng vẫn tối đa hóa visual, kết hợp make‑up xịn sò, khiến ai nấy đều lộng lẫy.

Không chỉ đầu tư outfit, các cô gái còn tinh tế trong từng chi tiết trang điểm, từ highlight, mắt khói đến son môi nổi bật.

Ngoài các fan tại Hà Nội, còn có nhiều người hâm mộ từ TP.HCM và các tỉnh lân cận kéo về, chứng minh sức hút không giới hạn của G‑DRAGON. Bên cạnh sự kiện chính, các project phụ như Booth ZOA hay photobooth do fan tổ chức cũng đã sẵn sàng, mang đến trải nghiệm check‑in, “sống ảo” và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm concert.

Clip: Ở đây chả có gì ngoài gái xinh!

Cùng ngắm thêm loạt ảnh gái xinh trước thềm G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-2, nơi fan và thần tượng chuẩn bị hòa mình vào một bữa tiệc âm nhạc không thể bỏ lỡ!