TVB đứng trước nguy cơ đóng cửa!

Chẳng quá lời khi nói phim ảnh TVB là cả bầu trời thơ ấu của đông đảo khán giả Việt. Dù đã qua giai đoạn hoàng kim nhưng đài truyền hình này vẫn được công chúng hết mực yêu mến, quan tâm. Thế nhưng giờ đây, tin đồn TVB đang đứng trước nguy cơ đóng cửa đang lan truyền rộng rãi trên MXH khiến các “mọt phim” lo lắng không thôi. Trang Sohu cũng đưa ra những bằng chứng khó chối cãi, cho thấy nhà đài đang đứng bên bờ sụp đổ.
Theo trang Sohu hé lộ, năm 2026 đã qua gần 3 tháng nhưng TVB vẫn chưa bắt đầu khởi quay bất cứ dự án phim mới nào. Theo ước tính, mỗi năm, TVB cần cho ra mắt khoảng 13 bộ phim tự sản xuất. Thế nhưng, trong năm 2025, nhà đài chỉ hoàn thành vỏn vẹn 5 phim mà thôi. Nếu sang năm 2026, tình trạng này vẫn tiếp diễn thì e rằng TVB sẽ buộc phải thay đổi hình thức chiếu phim.
Hơn nữa, tính đến thời điểm hiện tại, lượng phim dự trữ do nhà đài tự sản xuất còn rất ít, nếu đồng thời chiếu lại những bộ phim cũ và dẫn phim từ các nền tảng khác thì mới đủ để duy trì việc phát sóng đến năm 2027. Tình hình này rất giống với đài ATV (từng là đối thủ của TVB) trước khi đóng cửa khiến người hâm mộ lo lắng không thôi.
Hơn nữa, một nguồn tin cho biết, hiện tại, TVB đang đối mặt với cảnh “vườn không nhà trống” khi có rất nhiều nhân viên lần lượt từ chức, từ diễn viên, diễn viên lồng tiếng đến các nhân viên hậu cần đã gắn bó nhiều năm. Ngay cả Tăng Chí Vỹ cũng đã thông báo rời khỏi vị trí Tổng giám đốc TVB ngay trong lễ trao giải đầu năm 2026.
Nhiều ý kiến cho rằng những người này sở dĩ rời mái nhà chung vì đã không còn nhìn thấy tương lai phía trước của TVB. Trên các diễn đàn giải trí, dân tình cũng tỏ thái độ bi quan trước tình hình của TVB, nhất là khi ngành phim ảnh nói chung đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Thế nhưng trước mắt, đây mới chỉ là thông tin một chiều, chưa được nguồn chính thống từ TVB xác nhận. Rất nhiều người hi vọng trong thời gian tới, nhà đài có thể một lần nữa vực dậy và tiếp tục duy trì bền vững.
Nguồn: Sohu