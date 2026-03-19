Nam diễn viên giả vờ ly hôn rồi sống chung lừa tình gái xinh hàng trăm triệu

Chiều 18/3, tờ Xportsnews đưa tin, nam diễn viên Hàn Quốc (tạm gọi là A) vừa bị cáo buộc lừa tình, chiếm đoạt hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng) từ cô gái xinh đẹp trong độ tuổi 30 tên B. Theo nguồn tin, cô B vừa lộ diện trên chương trình Case Chief và vạch trần những tội lỗi của tài tử A ngay trên sóng truyền hình.

Theo lời B, cô gặp nam diễn viên lần đầu sau khi xem 1 buổi biểu diễn kịch. Cả 2 nhanh chóng nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. A tự giới thiệu mình là 1 nam diễn viên dù đang đối mặt với nhiều khó khăn nhưng luôn quyết tâm thành công mà không cần sự hỗ trợ từ cha mẹ. “Anh ta nói rằng bản thân đang phải sống trong phòng tập vì bị cha mẹ phản đối sự nghiệp diễn xuất. Đồng thời, anh ta cho biết muốn tự thân vận động trên con đường sự nghiệp. Vì cảm động trước ý chí quyết tâm của A nên tôi đã giới thiệu anh ta với cha mẹ mình” , cô B giải thích về cách nam diễn viên dẫn dụ cô rơi vào bẫy lừa đảo.

Trước mặt bố mẹ đàng gái, nam diễn viên khẳng định rằng mình rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với B và muốn tiến tới hôn nhân cùng cô. Từ đó, nam nghệ sĩ dần chiếm được lòng tin của bố mẹ cô B và được họ đối đãi như con rể trong nhà. Cặp đôi trẻ sau đó nhanh chóng chuyển về sống chung. Cha mẹ cô B thậm chí còn hỗ trợ tài chính cho nam nghệ sĩ và gửi cả xe đồ ăn, xe cà phê đến nhà hát nơi anh biểu diễn, đồng thời chi trả các khoản chi phí khi cặp đôi trẻ gặp khó khăn về kinh tế.

Nam diễn viên A dùng “lời ngon tiếng ngọt” từng bước đưa nạn nhân rơi vào bẫy lừa đảo. Ảnh: Naver

Thế nhưng theo thời gian, cô B dần nhận ra những điểm bất thường trong mối quan hệ của mình với bạn trai tài tử. Dù mối quan hệ giữa họ đã tiến triển tới mức sâu đậm, nhưng có 1 điều hết sức kỳ lạ đó là nam diễn viên luôn tìm cách né tránh việc giới thiệu cô B với gia đình mình. Cứ mỗi lần bạn gái muốn ra mắt nhà trai, nam diễn viên lại luôn nói rằng chỉ muốn làm việc đó khi bản thân anh đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Thời gian sau đó, cô B phát hiện ra tài tử A đã kết hôn. Khi cô tìm tới đối chất, nam diễn viên có thừa nhận từng kết hôn nhưng lại khẳng định đã ly dị và chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để tiết lộ mọi chuyện.

Dù rất tức giận, nhưng cô B vẫn quyết định cho nam diễn viên 1 cơ hội sau khi anh này khóc lóc xin lỗi. Tuy nhiên, không lâu sau đó sự thật đã được phơi bày 1 cách trần trụi. Thông qua 1 người quen, cô B đã tìm được nhà hàng do cha mẹ nam diễn viên A điều hành. Tại đây, cô mới bàng hoàng phát hiện ra rằng nam tài tử vẫn chưa hề ly hôn. Ờ thời điểm đó, nam nghệ sĩ A chỉ đang ly thân với vợ và vẫn đang còn ở trong cuộc hôn nhân hợp pháp với cô này. “Vợ nó còn đến thăm vợ chồng tôi vào kỳ nghỉ vừa rồi nữa mà” , cha mẹ tài tử A công bố thêm thông tin quan trọng khiến cô B chết lặng tại chỗ.

Sự thật kinh hoàng về nam diễn viên A đã khiến cô B và gia đình hoàn toàn sụp đổ. Tính đến thời điểm đó, gia đình B đã bị tài tử này lừa gạt và lấy đi hàng chục triệu won (tương đương hàng trăm triệu đồng) sau màn kịch giả vờ ly hôn.

Hiện danh tính của nam diễn viên A vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông. Trên nhiều diễn đàn, người dùng mạng bày tỏ hy vọng B sớm tiết lộ tên của gã đàn ông phụ bạc, đồng thời kêu gọi cô có những hành động pháp lý mạnh mẽ để bắt nam diễn viên này chịu sự trừng phạt trước pháp luật.

Công chúng hy vọng danh tính của nam diễn viên A sớm được công khai trên mặt báo. Ảnh: Nate

