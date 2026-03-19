Bắt gặp nữ diễn viên ly thân chồng luật sư đi bán hoành thánh 38.000 đồng/tô, tiều tụy không thể nhận ra

Ngày 18/3, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp Mạch Gia Kỳ - nữ thần gợi cảm đình đám Cbiz một thời - đi bưng bê, rửa chén, thậm chí đảm nhiệm công việc giao hàng tại tiệm hoành thánh bình dân ở 1 thị trấn nhỏ thuộc Quảng Đông (Trung Quốc). Theo người đăng tải, Mạch Gia Kỳ làm việc không ngơi nghỉ, đầu bù tóc rối và nhan sắc có phần tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Hình ảnh Mạch Gia Kỳ làm việc tay chân ở tiệm hoành thánh gây bàn tán xôn xao. Truyền thông suy đoán nữ diễn viên gặp khó khăn tài chính, phải bươn chải nuôi con sau khi ly thân chồng luật sư. Vào Tết Nguyên đán vừa qua, Mạch Gia Kỳ được phát hiện liên tục đăng ảnh đón năm mới bên 3 con, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của ông xã bên cạnh. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi ra việc Mạch Gia Kỳ đã không đeo nhẫn cưới được 1 khoảng thời gian, hình ảnh chung của cô với ông xã luật sư cũng biến mất trên trang cá nhân. 1 số nguồn tin cho biết biểu tượng gợi cảm xứ Hương Cảng đình đám một thời và chồng luật sư đã xảy ra bất hòa, hôn nhân rạn nứt.

Tờ 163 vào cuộc tìm hiểu và biết được tiệm hoành thánh nhỏ đó là của Mạch Gia Kỳ. Tuy nhiên, do kinh tế eo hẹp, nữ diễn viên chỉ có thể mở tiệm buôn bán ở thị trấn nhỏ, phục vụ lao động bình dân. Mỗi tô hoành thánh ở tiệm của Mạch Gia Kỳ có giá chỉ 10 NDT (khoảng 38.000 đồng). Do bán đồ ăn giá rẻ, Mạch Gia Kỳ phải tối ưu mọi chi phí, không dám thuê người phụ việc. Hàng ngày, cô phải thức dậy từ lúc 5h sáng để đi chợ mua nguyên liệu, nấu nướng rồi quét dọn, rửa bát, phục vụ khách và giao hàng.

Mạch Gia Kỳ và luật sư Vương Quốc Hào - người không màng quá khứ tai tiếng, từng bị lộ ảnh nóng của cô - kết hôn vào năm 2006. Mạch Gia Kỳ là người chủ động ép cưới, cầu hôn ông xã. Sau khi sinh 2 con trai và 1 con gái, nữ diễn viên rút khỏi showbiz.

Mạch Gia Kỳ là 1 trong những "bom sex", "nữ thần gợi cảm" hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1990. Năm 17 tuổi, Mạch Gia Kỳ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993. Khi đó, cô được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vương miện cao quý nhờ gương mặt xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm và khả năng ứng xử tốt. Thế nhưng, trước thềm chung kết chỉ vài tiếng, hình ảnh nhạy cảm của Mạch Gia Kỳ đã xuất hiện tràn làn trên mặt báo, khiến giới giải trí chấn động. Kết quả là cô bị đánh trượt khỏi top 10 chung cuộc đầy đáng tiếc.

Theo Mạch Gia Kỳ, năm 15 tuổi, cô đã bị bạn trai nhiếp ảnh gia dụ dỗ chụp ảnh không mảnh vải che thân. Người đàn ông đã lưu giữ lại những hình ảnh riêng tư này của cô. Sau đó, cả 2 chia tay. Tuy nhiên, Mạch Gia Kỳ không ngờ rằng gã bạn trai cũ vì hám tiền đã đem ảnh nóng của cô bán cho vô số tờ báo giải trí lá cải ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Hong Kong. Scandal lộ ảnh khỏa thân này cũng trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời của Mạch Gia Kỳ.

May mắn là đài TVB vẫn đánh giá Mạch Gia Kỳ là viên ngọc tiềm năng, ký hợp đồng và trao cho người đẹp này cơ hội gây dựng sự nghiệp trong showbiz. Cô nổi tiếng với các phim Bao Thanh Thiên, Hồ Sơ Trinh Sát 2, Tiểu Bảo và Khang Hy, Nghĩa Nặng Tình Thân ... Trong cuộc đời mình, điều Mạch Gia Kỳ hối hận nhất chính là đi chụp ảnh nhạy cảm. Những bức ảnh này khiến cô dính scandal lớn nhất sự nghiệp, không cách nào có thể đứng trên đỉnh hào quang và luôn cảm thấy hổ thẹn với các con.

