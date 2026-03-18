Mỹ nhân showbiz đang ăn, trợ lý riêng liền nhìn chằm chằm rồi lớn tiếng nhắc nhở: "Miếng thứ 3 rồi đó chị"

Thời gian qua, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và trợ lý nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau khi xảy nhiều vụ việc người nổi tiếng đã trả lương bèo bọt còn đối xử với nhân viên như người hầu, ra tay hành hung, quỵt tiền mỗi lần không hài lòng. Tuy nhiên, ngôi sao cũng có "người this, người that", không phải ai cũng đối xử tệ với trợ lý. Thậm chí có nghệ sĩ sợ trợ lý riêng của mình hơn sợ cọp, bị đối phương kiểm soát và mắng chửi như con nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Người đó chính là Tưởng Cần Cần - mỹ nhân cổ trang hàng đầu Cbiz. Cô ăn uống luôn phải nhìn sắc mặt của trợ lý.
Theo đó, trong 1 vlog đời thường, Tưởng Cần Cần đã để lộ việc cô bị trợ lý riêng kiểm soát gắt gao, đến ăn uống cũng không được tùy tiện. Ở video, khi thấy "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh" ăn bánh bao, trợ lý riêng liền nhìn chằm chằm rồi lớn tiếng nhắc nhở: "Miếng thứ 3 rồi đó chị". Câu quát của trợ lý khiến Tưởng Cần Cần nghẹn ngang không dám nuốt. Ăn chưa hết nửa cái bánh bao, cô đã phải bỏ xuống, uống vội ly cafe đen cho tỉnh táo rồi lao vào làm việc.
Sau một buổi sáng làm việc vất vả, bữa trưa Tưởng Cần Cần chỉ được ăn một chút xíu cơm và rau xanh, rồi lại phải tất bật lao vào guồng quay công việc. Có lẽ vì vậy nên khi quay ngoại cảnh vào buổi chiều, cô đói meo và phải ăn vội quả quýt để nạp năng lượng. Cho dù là ăn trái cây, Tưởng Cần Cần cũng phải ngó trước nhìn sau, gấp gáp đến mức không kịp bóc hết vỏ đã cho vào miệng vì sợ bị trợ lý trông thấy rồi trách mắng.
Đến tối, dù ngồi trước cả bàn đồ ăn hoành tráng, Tưởng Cần Cần muốn hay không cũng chỉ có thể ăn rau lót dạ. Khi cô vừa tính dùng đũa gắp thịt liền bị trợ lý ngăn cản, quát thẳng mặt: "Chị không được nạp thêm cacbohydrat (các thành phần trong thức ăn gồm đường, tinh bột, chất xơ) nữa. Hôm nay ăn đủ rồi" . Đến lúc tiệc tàn, nhân lúc trợ lý không để ý, Tưởng Cần Cần liền lén cầm thìa vét đáy nồi, ăn chút cơm thừa của những nhân viên khác. Hình ảnh nữ diễn viên ăn cơm thừa canh cặn, lúc nào cũng lén lút ăn uống và sợ trợ lý quở trách khiến dân tình không khỏi thương cảm.
Theo tờ QQ, trợ lý không nể nang chủ - tớ, kiểm soát gắt gao chuyện ăn uống của Tưởng Cần Cần vì lo sợ nghệ sĩ tăng cân, mất dáng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ giám sát chế độ ăn kiêng của nghệ sĩ, nữ trợ lý này có thể bị công ty trách phạt.
Cbiz vốn là môi trường khắc nghiệt, luôn yêu cầu cao về ngoại hình. Ở đó nhiều minh tinh buộc phải tuân theo tiêu chuẩn sắc đẹp "trắng và siêu gầy". Cân nặng lý tưởng của phụ nữ đẹp là dưới 40 kg, nếu nặng hơn sẽ bị cho là béo và xấu xí. Do tiêu chuẩn eo nhỏ, thân hình gầy mảnh mai hiện tại quá khắt khe, các sao nữ trong showbiz đều phải cố ép mình vào đúng chuẩn. Tưởng Cần Cần cũng không ngoại lệ. Cô phải duy trì vóc dáng mình hạc xương mai, nhan sắc trẻ trung để sẵn sàng cạnh tranh với thế hệ đàn em.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc ăn uống kiêng khem chỉ toàn rau xanh, ít tinh bột và hạn chế hoàn toàn protein kéo dài dễ dẫn đến chứng suy kiệt, rối loạn ăn uống, rối loạn cảm xúc, căng thẳng, thậm chí trầm cảm. Do đó, người hâm mộ hy vọng công ty quản lý quan tâm đến sức khỏe, có chế độ ép cân khoa học đối với Tưởng Cần Cần, thay vì cho trợ lý riêng giám sát, cấm đoán nữ diễn viên ăn hết cái này đến cái kia như hiện tại.
Tưởng Cần Cần sinh năm 1976, là một trong những ngôi sao nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến và yêu thích qua những vai diễn như Tây Thi trong tác phẩm cùng tên, Mục Niệm Từ trong Anh Hùng Xạ Điêu 2003 , Đệ Nhị Mộng trong Phong Vân …
Với gương mặt xinh đẹp, thanh thuần và khí chất cổ điển, Tưởng Cần Cần được nữ sĩ Quỳnh Dao đặt cho nghệ danh là Thủy Linh và ca ngợi hết lời: "Mềm mại như nước, linh khí hơn người. Cô ấy giống như mỹ nhân bước ra từ mưa bụi Giang Nam". Cho đến tận bây giờ, tên tuổi của nữ diễn viên Bán Sinh Duyên vẫn gắn liền với những danh hiệu mỹ miều như "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang", "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh".
