Tuyệt chiêu dưỡng nhan của "Thiên nga bạc" xứ Hàn: Rời Gangnam, mua hàng trăm mét vuông núi rừng để xây dựng đế chế "nông nghiệp xa xỉ"

Từ chối những căn penthouse chọc trời ở Gangnam hay các liệu trình trẻ hóa rập khuôn trong phòng khám vô trùng, "Thiên nga bạc" Lee Young Ae chọn một cảnh giới xa xỉ tĩnh lặng nhưng uy quyền hơn gấp bội. Vung tiền thâu tóm khu điền trang rộng lớn tại vùng núi nguyên sơ để thiết lập đế chế "nông nghiệp xa xỉ", người đàn bà này đang dùng cả một hệ sinh thái làm phòng thí nghiệm độc quyền, tự tay chắt lọc sự thuần khiết để thao túng sự chảy trôi của thời gian.

Khi nhắc đến biểu tượng của vẻ đẹp vượt thời gian tại châu Á, Lee Young Ae luôn là cái tên ngự trị ở đỉnh kim tự tháp. Bước qua tuổi ngũ tuần, "Quốc bảo nhan sắc" Hàn Quốc không bảo vệ vương miện của mình bằng việc chạy đua theo những công nghệ thẩm mỹ ồn ào. Thay vào đó, bà và người chồng tỷ phú đã thực hiện một bước lùi chiến lược khiến giới thượng lưu phải nể phục: Rời bỏ trung tâm quyền lực Seoul, thiết lập một vương triều biệt lập tại vùng núi Munho-ri, quận Yangpyeong.

Truyền thông đại chúng thường lãng mạn hóa câu chuyện này thành trào lưu "bỏ phố về rừng". Nhưng dưới lăng kính của giới tinh hoa, đây là minh chứng rõ nét nhất cho khái niệm Luxury Farming (Nông nghiệp xa xỉ). Trong một thế giới mà không khí, nguồn nước và thực phẩm đều bị thương mại hóa và ô nhiễm, đặc quyền tối thượng của giới siêu giàu không còn là thẻ đen ngân hàng hay siêu xe, mà là khả năng "mua đứt" sự trong lành.

Khi thiên nhiên trở thành "phòng thí nghiệm" cá nhân

Nông nghiệp xa xỉ của Lee Young Ae không phải là hình ảnh lấm lem bùn đất hay trào lưu check-in mạng xã hội, mà là sự thao túng môi trường sống ở cấp độ vĩ mô. Bao quanh dinh thự được mệnh danh là "Beverly Hills của Yangpyeong" là một hệ sinh thái khép kín. "Thiên nga bạc" trực tiếp quản lý những khu vườn hữu cơ, tự tay thu hoạch nông sản để đưa vào gian bếp của gia đình ròng rã suốt hơn một thập kỷ.

Việc tự trồng một luống rau của người bình thường là để tiết kiệm hoặc tìm niềm vui nhỏ, nhưng với một nữ tài phiệt sở hữu khối tài sản khổng lồ, đó là cách bà tạo ra một màng lọc an ninh tuyệt đối cho sức khỏe của bản thân và những người thừa kế.

Sự xa xỉ nằm ở chỗ, bà dùng quyền lực tài chính để khoanh vùng một khoảng trời không gợn bóng hóa chất, biến tự nhiên nguyên sơ thành trạm cung cấp dưỡng chất độc quyền.

Đáng gờm hơn, hệ sinh thái tại Yangpyeong không chỉ cung cấp thực phẩm, nó còn là cội nguồn để bà khai sinh ra thương hiệu mỹ phẩm thuần chay đắt đỏ mang tên mình (Lee Young Ae Pure Botanic Skincare). Từ những nguyên liệu tinh khiết nhất được chắt lọc ngay trong lãnh địa riêng, bà đã đóng gói sự thuần khiết của thiên nhiên thành thứ vũ khí bảo dưỡng nhan sắc, biến lối sống cá nhân thành một đế chế kinh doanh thượng tầng.

Độc quyền hóa sự thuần khiết

Nếu Kelly Wearstler dùng năng lượng bạo liệt của đá cẩm thạch để kích thích não bộ, Lưu Gia Linh dùng di sản để khẳng định quyền lực, thì liệu pháp "well-aging" (lão hóa rực rỡ) của Lee Young Ae lại đi theo triết lý "Đạo pháp tự nhiên".

Khi cơ thể bước vào quá trình lão hóa, sự căng thẳng từ nhịp sống đô thị và độc tố môi trường chính là kẻ thù tàn phá dung nhan khủng khiếp nhất. Lee Young Ae chọn cách cách ly hoàn toàn khỏi những tác nhân đó. Việc hít thở bầu không khí vô trùng từ rặng núi Yangpyeong, dùng nguồn nước chưa qua hệ thống xử lý công nghiệp và hấp thụ những thực phẩm ngậm đầy sương sớm chính là một quá trình "thanh tẩy" xa xỉ bậc nhất.

Sự tĩnh lặng của núi rừng giúp hệ thần kinh được xoa dịu, đưa cơ thể về trạng thái cân bằng nguyên thủy. Đó là lý do vì sao ở độ tuổi U60, làn da và ánh mắt của bà vẫn giữ được độ trong trẻo đến kinh ngạc.

Ở đẳng cấp này, Lee Young Ae không chống lại thời gian.

Bà dùng khối tài sản khổng lồ để mời thiên nhiên bước vào làm đồng minh, bao bọc lấy bản thân mình bằng sự thuần khiết tuyệt đối. Một vẻ đẹp không cần gắng gượng, không cần phô trương, nhưng lại tỏa ra uy quyền của một người phụ nữ nắm trong tay thứ tài sản vô giá nhất: Sự bình yên độc tôn.