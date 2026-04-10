Võ Điền Gia Huy lộ mặt mộc, nhan sắc “không kem nền” gây chú ý

Võ Điền Gia Huy đang là cái tên “lên sóng” mạnh mẽ nhờ vai tổng tài trong bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng diễn xuất đa dạng, nam diễn viên sinh năm 1996 đang ngày càng vụt sáng, được ví vào "F4 điện ảnh" mới của Vbiz. Không chỉ gây chú ý trên phim, mới đây một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trước và sau khi makeup của nam diễn viên cũng thu hút sự chú ý. Ngay cả khi chưa có lớp kem nền hay makeup kỹ lưỡng, nhan sắc của Võ Điền Da Huy vẫn giữ được đường nét hài hòa, nổi bật khiến người nhìn ấn tượng.

Màn biến hình của tổng tài hot nhất màn ảnh Việt hiện nay. (Nguồn: makeup.byHungbui)

Ở trạng thái mặt mộc, Võ Điền Gia Huy vẫn giữ được tổng thể ngoại hình nam tính, cuốn hút. Dĩ nhiên, làn da của nam diễn viên không hoàn toàn “không tì vết” mà vẫn có những khuyết điểm nhỏ như mụn hay lỗ chân lông, nhưng điều đó lại tạo cảm giác chân thật, phong trần. Quan trọng hơn, các đường nét gương mặt như sống mũi, khung hàm hay tỷ lệ tổng thể gần như không mấy thay đổi. Nhiều khán giả còn dành lời khen cho đôi mắt “biết nói”, luôn mang theo cảm xúc rất riêng mà lớp trang điểm cũng khó có thể thay thế của Võ Điền Gia Huy. Bên cạnh đó, hàng chân mày tự nhiên, sắc nét và gọn gàng của "tổng tài" màn ảnh cũng được nhận xét là một điểm cộng lớn, góp phần tạo nên vẻ đẹp đậm chất điện ảnh.

Dù làn da tự nhiên vẫn có khuyết điểm nhưng Võ Điền Gia Huy vẫn ghi điểm bởi đường nét nam tính, hài hòa.

Thậm chí, không ít netizen còn thích phiên bản không makeup của Võ Điền Gia Huy vì trông men và phong trần hơn.

Võ Điền Gia Huy đang dần khẳng định được sức hút khi tên tuổi ngày càng phủ sóng, trở thành gương mặt được săn đón từ phim ảnh, sự kiện giải trí và thời trang. Sở hữu visual sáng được ví như các tài tử Hong Kong, nam diễn viên không bị đóng khung trong một hình tượng cố định mà luôn làm mới giao diện. Phong cách của mỹ nam sinh năm 1996 mang màu sắc trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn có điểm nhấn cá tính riêng, giúp anh thu hút thêm nhiều người hâm mộ.

Visual "đốn tim" khi lên đồ của Võ Điền Gia Huy. (Ảnh: Instagram)