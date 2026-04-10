Jennie tinh tế thế nào: Diện đồ quốc tế vẫn khéo lăng xê cho brand nội địa

Trong thế giới thời trang toàn cầu, nơi các ngôi sao thường gắn liền với những món đồ xa xỉ, việc một nghệ sĩ lựa chọn quảng bá cho thương hiệu nội địa lại trở thành điểm cộng lớn về hình ảnh. Và Jennie chính là một trong những cái tên làm điều đó một cách tinh tế nhất. Dù liên tục góp mặt trong các chiến dịch quốc tế đình đám, cô vẫn không quên đưa những thiết kế từ quê hương Hàn Quốc ra ánh sáng theo cách rất tự nhiên.

Mới đây, trong bộ ảnh hợp tác với Frankies Bikinis, Jennie tiếp tục khiến giới mộ điệu chú ý không chỉ bởi thần thái cuốn hút, mà còn bởi cách cô lựa chọn phụ kiện. Giữa concept mang đậm hơi thở mùa hè - phóng khoáng, gợi cảm nhưng vẫn nữ tính - Jennie xuất hiện với một chiếc vòng cổ đan dây, điểm xuyết những hạt nhỏ xinh. Món phụ kiện này tưởng chừng đơn giản, nhưng lại hòa hợp hoàn hảo với tổng thể trang phục, tạo nên điểm nhấn nhẹ nhàng mà tinh tế.

Điều đáng nói là, chiếc vòng ấy không đến từ một nhà mốt xa xỉ quen thuộc, mà thuộc về một thương hiệu nội địa Hàn Quốc có tên A Bit Mor. Với mức giá chỉ khoảng 700.000 đồng, thiết kế này hoàn toàn nằm ngoài "vùng an toàn" của những món đồ high fashion thường thấy trong các chiến dịch quốc tế. Chính sự lựa chọn này đã khiến nhiều người bất ngờ - và cũng chính là điểm khiến Jennie khác biệt.

Trong bối cảnh các ngôi sao thường ưu tiên những món đồ đắt đỏ để khẳng định đẳng cấp, việc Jennie chủ động đưa một thiết kế local brand vào bộ ảnh quốc tế không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ linh hoạt, mà còn cho thấy sự tinh tế trong cách xây dựng hình ảnh. Cô không cần đến logo lớn hay giá trị xa xỉ để tạo dấu ấn, mà thay vào đó là sự hài hòa giữa trang phục, phụ kiện và thông điệp cá nhân.

Hiệu ứng từ lựa chọn này cũng nhanh chóng lan tỏa. Ngay sau khi bộ ảnh được công bố, chiếc vòng cổ của A Bit Mor nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế. Nhiều người bắt đầu tìm kiếm thông tin về thương hiệu, giúp cái tên vốn còn khá "niche" này bất ngờ được chú ý rộng rãi hơn. Đây chính là cách quảng bá "không lời" nhưng lại vô cùng hiệu quả - khi sản phẩm được đặt đúng bối cảnh và gắn với một hình ảnh đủ sức ảnh hưởng.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Jennie làm điều này. Trong suốt nhiều năm hoạt động, cô thường xuyên lăng xê các thương hiệu nội địa Hàn Quốc, từ thời trang, phụ kiện đến mỹ phẩm. Những item được Jennie lựa chọn - dù đơn giản hay phá cách - đều nhanh chóng trở thành xu hướng, được giới trẻ săn đón. Nhờ đó, không ít local brand đã có cơ hội bước ra thị trường quốc tế, tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn hơn.

Điều khiến cách Jennie quảng bá trở nên đặc biệt nằm ở sự tự nhiên. Cô không biến việc "ủng hộ hàng nội địa" thành một chiến dịch phô trương, mà lồng ghép nó vào phong cách cá nhân một cách khéo léo. Chính vì vậy, người xem không cảm thấy bị "quảng cáo", mà ngược lại còn bị thuyết phục bởi sự tinh giản và gu thẩm mỹ nhất quán.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi ranh giới giữa các nền thời trang ngày càng mờ nhạt, việc một nghệ sĩ mang theo bản sắc quê hương vào từng lựa chọn nhỏ lại trở nên đáng quý. Jennie không chỉ là đại diện cho hình ảnh thời trang hiện đại, mà còn là cầu nối giúp các thương hiệu Hàn Quốc bước ra thế giới một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

Có thể nói, sự tinh tế của Jennie không chỉ nằm ở cách cô ăn mặc, mà còn ở cách cô sử dụng sức ảnh hưởng của mình. Một chiếc vòng cổ nhỏ, một lựa chọn tưởng chừng ngẫu nhiên, lại có thể mở ra cơ hội lớn cho một thương hiệu. Và đó chính là cách mà Jennie - bằng những chi tiết rất nhỏ - đang góp phần định hình dòng chảy thời trang toàn cầu theo cách rất riêng của mình.