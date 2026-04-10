"Đại công chúa" xứ Hàn, định nghĩa lại sự xa xỉ: Chất lượng da thủ công và đường cong tối giản "soán ngôi" những chiếc logo

Giữa những "cuộc chiến" túi hiệu hàng tỷ đồng thường thấy tại các buổi lễ tốt nghiệp vùng Gangnam, Lee Boo-jin, nữ chủ nhân của đế chế Shilla, lại một lần nữa khiến giới mộ điệu phải "ngả mũ" bằng một đòn tâm lý sắc lẹm.

Không cần đến những biểu tượng xa xỉ rập khuôn, nàng Thiên Nga Bạc quyền lực nhất xứ Hàn xuất hiện với chiếc túi trị giá chỉ 704.000 Won (khoảng 13 triệu VNĐ).

Đây không phải là sự tiết kiệm, mà là một mật mã định vị đẳng cấp vương giả: Khi bạn đủ quyền lực, món đồ bạn chạm vào sẽ trở thành chuẩn mực, thay vì ngược lại.

"Bản giao hưởng đen" tại lễ tốt nghiệp và sự khinh bỉ những logo hào nhoáng

Tháng 2 năm 2026, xuất hiện tại lễ tốt nghiệp trường Trung học Whimoon của con trai, Lee Boo-jin gây chấn động truyền thông bằng một diện mạo "All-black" hoàn hảo. Đi cùng người dì quyền lực Hong Ra-young, Lee Boo-jin chọn chiếc áo khoác dáng dài của Lanvin với đai lưng da tinh tế, một thiết kế trị giá hàng trăm triệu đồng đã sớm cháy hàng ngay sau đó.

Thế nhưng, tâm điểm thực sự lại nằm ở chiếc túi xách Polène phiên bản "Numéro Un Nano" có giá chỉ hơn 700.000 Won. Trong một không gian mà các phụ huynh thường dùng túi Hermès hay Chanel để khẳng định vị thế, sự lựa chọn của Lee Boo-jin như một lời tuyên ngôn đầy bản lĩnh của giới tài phiệt đời thực: Sự xa xỉ nằm ở chất lượng da thủ công và những đường cong tối giản, không phải ở những logo dát vàng rỗng tuếch.

Bà không cần nhãn hiệu để chứng minh mình giàu có; bà dùng chính nhãn quan của mình để biến một món đồ "bình dân" trở thành biểu tượng của sự thanh lịch tuyệt đối.

Mật mã "Anti-Search": Khi quyền lực tàng hình trong những món đồ không tên

Đây không phải lần đầu Lee Boo-jin dùng những món đồ có mức giá "gây sốc" để định vị phong thái. Đầu năm 2026, bà từng diện chiếc váy của thương hiệu nội địa Dint trị giá chỉ 177.000 Won (khoảng 3 triệu VNĐ) tại một sự kiện trao học bổng. Trước đó, bà từng làm dậy sóng các diễn đàn mẹ bỉm sữa khi xuất hiện tại lễ tốt nghiệp trung học của con trai với quần jean và áo khoác tweed trắng, một hình ảnh trẻ trung, tự tại đến khó tin.

Việc một người thừa kế vương triều tài phiệt lại ưu ái những thiết kế có giá vài trăm nghìn Won là một nước cờ cực kỳ sắc sảo. Người ta gọi đây là sự "Tàng hình quyền lực". Lee Boo-jin dùng chính sự tối giản để làm rào chắn trước sự nhòm ngó của đám đông, đồng thời khẳng định cái gu thẩm mỹ đã đạt đến cảnh giới chiếm hữu: Biến những thứ bình thường trở nên vương giả nhờ vào cốt cách của người mặc.

Rũ bỏ hình ảnh nữ chủ nhân sắc lạnh của khách sạn Shilla, Lee Boo-jin tại lễ tốt nghiệp đơn giản là một người mẹ đầy tự hào. Bà hòa vào đám đông, vỗ tay nồng nhiệt cho màn biểu diễn của con trai với tư cách giọng ca chính của ban nhạc trường. Hình ảnh bà tươi cười chụp ảnh cho con hay nồng nhiệt chúc mừng cho thấy một góc khuất mềm mại nhưng vẫn đầy uy quyền.

Lee Boo-jin của tuổi 55 đã bước qua giai đoạn cần chứng minh giá trị bằng vật chất. Lee Boo-jin dùng sự tĩnh lặng của những món đồ "700.000 Won" để bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối, đồng thời khẳng định một chân lý tàn khốc của giới thượng tầng: Người có tiền thực sự không mặc nhãn hiệu, họ mặc phong thái.

Khi một milimet vải hay một đường cong của chiếc túi không tên được khoác lên người Lee Boo-jin, nó mang sức nặng của cả một vương triều thẩm mỹ mà không một thuật toán nào có thể giải mã hoàn toàn quy luật của sự sang trọng.