Nhan sắc thật của MIN qua bài test cam thường, Steven Nguyễn mặc áo len giữa trời 40 độ, Tóc Tiên nay “lành quá”!

Sự kiện thời trang tối nay tại Tp. Hồ Chí Minh thực sự là một cuộc đổ bộ của những tên tuổi hàng đầu từ khắp các "vũ trụ" giải trí: từ dàn Anh Trai, Chị Đẹp đến Anh Tài và những mỹ nam trăm tỷ của điện ảnh Việt.

Đáng chú ý nhất tại sự kiện chính là sự lựa chọn trang phục thách thức thời tiết của dàn mỹ nam. Trong khi ngoài trời đang rất oi ả cùng sức nóng từ lượng fan hâm mộ vây kín địa điểm, các quý ông như HIEUTHUHAI, Steven Nguyễn hay Isaac, Thiên Minh lại gây bất ngờ khi xuất hiện với những lựa chọn Thu Đông rõ nét. Dù nhìn qua có phần "ngốt" so với tiết trời hiện tại, nhưng không thể phủ nhận sự hy sinh vì thời trang này.

HIEUTHUHAI

Steven Nguyễn

Trái ngược với sự nặng nề của các mỹ nam, Tóc Tiên và MIN lại chọn cho mình hướng đi tối giản với những mẫu váy ngắn monotone. Tóc Tiên đặc biệt gây ấn tượng khi làm mới mình bằng layout tóc dập sóng mái, mang đến một hình ảnh trẻ trung, năng động vượt mong đợi.

Tóc Tiên

Riêng với MIN, lần xuất hiện này giống như một bài "test visual" công bằng qua ống kính cam thường sau những xôn xao gần đây về nhan sắc khác lạ, đặc biệt là chiếc mũi được cho là đã qua "chỉnh đi sửa lại" kha khá. Ở một vài góc độ và điều kiện ánh sáng hài hòa, nhan sắc của giọng ca Có Em Chờ phải nói là vô cùng cuốn hút, không khác nhiều năm về trước là bao.

Tuy nhiên, ở những góc độ khác, thành thật mà nói gương mặt của MIN, đặc biệt là phom mũi đã không thể giấu được những chi tiết có phần bất thường và kém tự nhiên dưới ống kính chân thực của "team qua đường".

MIN

Bộ đôi fashionista - Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi lại mang đến những làn gió hoàn toàn khác biệt. Quỳnh Anh Shyn cho thấy độ "chịu chơi" không hề kém cạnh Steven Nguyễn khi chọn một mẫu jacket len cực dày phối cùng mini skirt tone màu hồng khá chói chang, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ và nổi bật giữa đám đông. Riêng Châu Bùi lại chọn cho mình vẻ sắc lạnh trong mẫu váy từng được một vài ngôi sao quốc tế lựa chọn trong các sự kiện lớn trước đây.

Quỳnh Anh Shyn

Châu Bùi

Võ Điền Gia Huy

Thái Lê Minh Hiếu

Quốc Anh

Thiên Minh

(S)TRONG Trọng Hiếu

Isaac