Tuyển thủ Việt Nam mở màn 2026 mỹ mãn: Xây biệt thự mấy chục tỷ, đón con gái cưng chào đời

Ngay những ngày đầu năm 2026, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ khi liên tiếp đón tin vui lớn trong cuộc sống gia đình. Không cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ một khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đủ cho thấy: cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đang tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn, trọn vẹn.

Tối 5/1, Đỗ Hùng Dũng chính thức thông báo bà xã Triệu Mộc Trinh đã hạ sinh con thứ hai - một bé gái kháu khỉnh, được đặt tên là Bảo Linh, biệt danh ở nhà là Suri. Trong khung hình gia đình 4 người, tiền vệ sinh năm 1993 rạng rỡ bên vợ và hai nhóc tỳ, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc tròn đầy khi vừa "đủ nếp đủ tẻ".

Ngay dưới bài đăng, hàng loạt đồng đội thân thiết trong đội tuyển Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Tuấn Hải, Hoàng Đức… đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng. Không khí rôm rả đúng kiểu "làng bóng đá Việt", khi ai cũng vui lây trước niềm hạnh phúc mới của gia đình Hùng Dũng.

Đỗ Hùng Dũng và gia đình đón con gái cưng chào đời

Với người hâm mộ, hình ảnh người đội trưởng trầm lặng trên sân cỏ nay trở về với vai trò ông bố hai con càng khiến anh ghi thêm điểm trong mắt công chúng. Nhiều netizen để lại bình luận chúc phúc, cho rằng đây chính là "quả ngọt" sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ cả trong sự nghiệp lẫn đời sống riêng.