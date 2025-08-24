Tưởng sẽ chết vì suy gan, nhưng chỉ sau khi làm 1 điều, gan hồi phục kỳ diệu

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu như giải độc, sản xuất mật và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, gan lại rất dễ bị tổn thương bởi các yếu tố từ bên ngoài, đặc biệt là thói quen tiêu thụ quá mức rượu và các loại đồ uống có cồn khác. Sử dụng rượu lâu dài có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng như xơ gan, suy gan và thậm chí ung thư gan. Trong nhiều trường hợp, những tổn thương này phát triển âm thầm và không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi bệnh đã trở nặng.

Theo PGS.TS Elliot Tapper từ Trường Y, Đại học Michigan (Mỹ), giảm lượng rượu tiêu thụ có thể giúp gan hồi phục một cách thần kỳ. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã ghi nhận hàng chục trường hợp những người từng nghĩ rằng họ sẽ chết vì suy gan do rượu, nhưng chỉ trong vài tháng ngừng uống rượu, gan của họ đã hồi phục đến mức không ai có thể nhận ra rằng họ từng bị suy gan".

“Tôi không biết rằng việc uống rượu xã giao sẽ làm tổn thương gan của tôi”

Lạm dụng rượu có thể gây suy gan và xơ gan (Ảnh minh họa).

Đó là lời chia sẻ của Hazel Martin, một nhà báo của BBC. Ở tuổi 31, Hazel không nhận thức được rằng thói quen uống rượu xã giao của mình có thể gây hại đến gan.

Sau khi sinh con, Hazel cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Hazel đi khám và thực hiện các xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy cô bị xơ gan nghiêm trọng do rượu. Sau khi nghe kết quả, Hazel cảm thấy vô cùng choáng váng và bất ngờ.

Bác sĩ đã cảnh báo Hazel rằng nếu cô không ngừng uống rượu, tình trạng gan sẽ càng trở nên tồi tệ và không còn cơ hội hồi phục. Quyết tâm thay đổi, Hazel đã kiêng rượu hoàn toàn. Cô chia sẻ: "Tôi đã không động đến một giọt rượu nào trong gần một năm và cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều".

Nhờ quyết tâm đó, một điều kỳ diệu đã đến với Hazel. Sau khi kiểm tra lại tình trạng gan bằng phương pháp fibroscan (siêu âm đo độ đàn hồi gan, dùng để đánh giá giai đoạn xơ hóa gan và nhiễm mỡ gan ở bệnh nhân gan mạn), chỉ số xơ gan của cô đã giảm từ 10,2 xuống 4,7 – mức hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.

Theo thông tin trên BBC, gan có khả năng phục hồi nhanh chóng khi ngừng tiêu thụ rượu. Khi không còn phải xử lý rượu, gan sẽ dồn năng lượng vào việc hồi phục và có thể đạt lại trạng thái khỏe mạnh trong vài tháng. Các nghiên cứu từ Đại học College London (Anh) cũng cho thấy việc ngừng uống rượu có thể giúp phục hồi các tổn thương gan, đặc biệt là xơ gan do rượu, trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý đó là nếu tổn thương dưới 25%, gan có thể tự tái tạo hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu tổn thương lớn hơn, khả năng phục hồi vẫn có nhưng không thể hoàn toàn như ban đầu.

Lời kết

Hazel đã kiêng hoàn toàn rượu khi phát hiện xơ gan (Ảnh minh họa).

Hazel là một trong những người may mắn khi phát hiện bệnh sớm và quyết định kiêng rượu. Nhưng câu chuyện của cô là lời cảnh báo cho những người đang gặp phải vấn đề về gan do thói quen uống rượu. Việc kiêng rượu không chỉ giúp ngừng sự tiến triển của bệnh mà còn có thể giúp gan phục hồi hoàn toàn.

Tóm lại, gan có khả năng tự phục hồi, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta có biết chăm sóc cơ thể đúng cách hay không. Nếu muốn bảo vệ gan và giữ gìn sức khỏe lâu dài, hãy cân nhắc hạn chế tiêu thụ rượu và các loại đồ uống có cồn, đồng thời cần duy trì lối sống lành mạnh. Nếu bạn đang lo lắng về sức khỏe gan, hãy xem xét việc kiêng rượu và thăm khám định kỳ để kiểm tra chức năng gan.