Vạch trần 6 tín hiệu cơ thể mắc ung thư cực dễ thấy khi nhìn vào gương!

Nhiều người nghĩ ung thư chỉ được nhận biết qua đau đớn, sụt cân, chảy máu bất thường… nhưng thực tế, không ít biểu hiện lại lộ rõ ngay trên gương mặt và vùng cổ. Điều đáng tiếc là hầu hết chúng ta soi gương hàng ngày nhưng dễ bỏ qua những thay đổi này.

1. Mặt ngày càng gầy đi một cách kỳ lạ

Không ít bệnh nhân ung thư phát hiện bệnh từ sự thay đổi trên khuôn mặt. Khi khối u phát triển, nó có thể cản trở hấp thu dinh dưỡng hoặc gây sốt, chán ăn, khiến cơ thể sụt cân nhanh chóng. Gương mặt hốc hác, gầy rộc là cảnh báo đáng chú ý nếu bạn không hề ăn kiêng. Tiến sĩ Ioana Bonta, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Trung tâm điều trị ung thư Hoa Kỳ, cho biết: “Nếu vẫn ăn uống bình thường nhưng giảm trên 4,5 kg, bệnh nhân cần đi khám ngay. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư tụy, dạ dày, thực quản, phổi hay ung thư máu”.

Ảnh minh họa

2. Da mặt khô, xỉn màu, quầng thâm mắt đậm

Sắc da phản ánh rõ sức khỏe. Khi da mặt sạm đen, khô, nhiều quầng thâm hoặc vàng kéo dài, các chuyên gia cảnh báo có thể liên quan tới bệnh gan, bao gồm cả ung thư gan. Ung thư gan làm gan tổn thương, khiến sắt và bilirubin tích tụ, gây vàng da, xỉn màu và xuất hiện các đốm đen quanh mắt. Ở một số bệnh nhân, còn xuất hiện mảng da tối màu do rối loạn nội tiết vì chức năng gan suy giảm.

3. Vàng mắt

Một trong những dấu hiệu trực quan nhất khi soi gương chính là mắt ngả vàng. Theo các chuyên gia, đây là biểu hiện điển hình của ung thư gan, xuất hiện khi gan không còn kiểm soát được bilirubin. Củng mạc - phần lòng trắng của mắt dần chuyển màu vàng sậm, đôi khi xảy ra trước cả khi da vàng. Triệu chứng này thường bị xem nhẹ nhưng lại rất quan trọng để tầm soát sớm các bệnh lý gan mật và ung thư gan.

4. Mặt và cổ sưng phù

Ảnh minh họa

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, ung thư phổi có thể gây ra hội chứng tắc nghẽn tĩnh mạch chủ trên. Khi dòng máu từ nửa trên cơ thể bị chặn, bệnh nhân sẽ thấy mặt và cổ sưng phù bất thường, thậm chí lan tới tay. Tình trạng này thường đi kèm tức ngực, khó thở, đau đầu, ho và giảm thị lực. Đây là biến chứng cần xử trí khẩn cấp, bởi chỉ khi được can thiệp y tế mới có thể giảm bớt triệu chứng và ngăn nguy hiểm tính mạng.

5. Mặt đỏ hơn hoặc/và cổ to lên, có u hạch

Ung thư tuyến giáp là loại ung thư thường để lộ dấu hiệu ngay vùng cổ. Người bệnh có thể thấy cổ dày, xuất hiện khối cứng phía trước, khó nuốt, khàn giọng. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) còn cảnh báo rằng bệnh có thể khiến khuôn mặt đỏ bất thường, do dư thừa hormone calcitonin làm rối loạn nồng độ canxi và phốt phát trong máu. Những thay đổi này dễ bị nhầm với bệnh da liễu. Tuy nhiên, nếu đồng thời xuất hiện u hạch hoặc cảm giác bỏng rát khác lạ thì cần đi khám sớm để tầm soát ung thư tuyến giáp.

6. Mụn ruồi, mảng đen bất thường

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ Ioana Bonta: "Hầu hết nốt ruồi là vô hại, nhưng khi chúng thay đổi kích thước, màu sắc hoặc chảy máu thì có thể là ung thư da. Nguyên tắc ABCDE thường được dùng để nhận diện: nốt ruồi không đối xứng, bờ không đều, màu sắc loang lổ, đường kính lớn hơn 0,5 cm hoặc có tiến triển bất thường". Ngoài ra, nếu trên mặt và vùng đầu xuất hiện mảng da đen ngày càng đậm, bạn cũng nên đi khám. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư hắc tố - loại ung thư da nguy hiểm và dễ bị bỏ lỡ.

Nguồn và ảnh: Express, Times of India