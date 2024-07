Tưởng béo bụng, người phụ nữ đi khám phát hiện khối u to như bát tô, BS nói không mổ kịp thì suy thận

Khối u xơ tử cung to như bát tô chèn ép trong bụng người phụ nữ

Chị N.T.T (sinh năm 1976, quê Hải Dương) kể, chị có khối u xơ tử cung cách đây hơn chục năm. Ngày nhận được tin, chị T khá hốt hoảng. Nhưng khi về nhà, nghe bạn bè, người thân nói "chẳng sao cả, để đó rồi sau này hết kinh, nó sẽ bé đi". Nghe người đi trước chia sẻ kinh nghiệm, chị T khá yên tâm và giữ nguyên như vậy.

Khối u xơ tử cung to như bát tô chèn ép trong bụng người phụ nữ. (Ảnh minh họa: Intetnet)

Một thời gian sau, chị T thấy bụng mình ngày càng to. Mọi người ai cũng kêu dạo này sao chị béo lên nhiều vậy. Chị tặc lưỡi nghĩ, chắc mình đến tuổi béo bụng. Bẵng đi một thời gian, đến khi cảm thấy bị chèn ép khó chịu vùng chậu, chị mới tìm đến bác sĩ.

Thăm khám cho chị T, BS Nguyễn Văn Thái (chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) phát hiện, bệnh nhân có khối u xơ tử cung to như chiếc bát ô tô, ước chừng 16cm. Bệnh nhân chưa có biến chứng gì nhưng anh chỉ định phải mổ gấp nếu không sẽ suy thận, mất thận rất nhanh.

Việc siêu âm cắt lớp vi tính trước mổ u xơ tử cung chỉ là một cách tham khảo. BS Thái kể, trước đây anh gặp nhiều trường hợp u xơ tử cung chỉ có 10cm. Nhưng lúc mổ ra thì to đến 20cm. Do đó không có gì lạ khi siêu âm, khối u có kích thước còn nhỏ nhưng lúc "bê" ra ngoài, nó quá to khiến chủ nhân sợ hãi. "Không khác gì mổ đẻ, sợ thật sự", chị T nhớ lại.

BS Thái thăm khám cho bệnh nhân sau mổ. (Ảnh: Tuấn Minh)

BS Thái nói với bệnh nhân: "Nếu tình trạng u xơ tử cung của chị có kích thước bé hơn chút nữa thì bác sĩ phẫu thuật qua âm đạo được. Tiếc là nó đã quá to, không thể làm theo cách này, nội soi cũng không mổ lấy hết được khối u. Mổ mở là an toàn nhất".

Tình trạng thấy u lành là giữ hiện nay rất phổ biến. Mặc dù u lành nhưng càng để theo thời gian, chúng càng phát triển to hơn, chèn ép các nội tạng xung quanh. Theo chuyên gia, u xơ tử cung có thể bé đi nhưng với trường hợp khối u chỉ 1-2cm, khi tử cung teo đi thì mạch máu xung quanh cũng teo đi, việc nuôi dưỡng khối u kém, kích thước khối u sẽ khó to.

"Với những trường hợp có khối u xơ tử cung hơn 10cm như chị T, nó đã được hình thành mạch nuôi riêng, không sống nhờ tử cung nữa", BS Thái giải thích thêm.

May mắn cho chị T đã đi xử lý sớm khối u xơ tử cung, dù chưa có tai biến, biến chứng gì. Chị kể, chị chưa bị rong kinh, đau bụng, cũng không bị thiếu máu... nên cứ để. Có điều, dạo gần đây, chị cảm thấy khối u chèn ép khiến cơ thể nặng nề, khó chịu. Sau khi nghe bác sĩ phân tích, ngoài biến chứng, u xơ tử cung để quá to sẽ chèn ép vào niệu quản, khung chậu... nên đã quyết định mổ.

Hiện tại, sức khỏe chị T phục hồi và được xuất viện. BS Thái khuyên chị nên ăn uống bồi bổ cơ thể để nhanh lại sức. Còn chị T thì vô cùng vui mừng vì đã loại bỏ khối u, không còn cảm giác chèn ép nặng nề, bụng phẳng như thời con gái.

U xơ tử cung nếu để phát triển quá to không xử lý sẽ gây ra nhiều biến chứng nặng nề

BS Thái chia sẻ, rất nhiều người hiện nay để tình trạng u xơ tử cung phát triển quá mức. Anh từng gặp những chị em bị bệnh, hay mặc đồ rộng nên người khác không để ý. Đến lúc mổ, bác sĩ cũng kinh hãi vì khối u to như em bé. Nhiều trường hợp phải can thiệp mổ hết cả lên rốn, thậm chí qua cả rốn.

"U xơ tử cung để quá to thì mổ rất khó. Những ca như vậy, xung quanh khối u có rất nhiều mạch máu giãn to. Các tạng xung quanh rất dính. Việc mổ yêu cầu vừa nhanh vừa đảm bảo không mất máu cho bệnh nhân. Đây là những ca đã khó nhưng phải mổ rất nhanh nên đừng nghĩ u xơ tử cung là bệnh nhẹ. Nó không hề đơn giản như mọi người đang nghĩ", BS Thái cho hay.

Ngay cả khi chưa có biến chứng gì, u xơ tử cung để càng to sẽ càng chèn ép khung xương chậu. Đây là những vùng cấu tạo bởi xương, không có khả năng co giãn trừ giai đoạn bầu bí, sinh đẻ. Khi khối u xơ tử cung to lên, nó sẽ chiếm chỗ của các nội tạng trong này (bao gồm niệu quản, buồng trứng, bàng quang, trực tràng).

Đặc biệt, khi u xơ tử cung đè ép vào bàng quang sẽ gây ứ nước tiểu một bên thận, tổn thương màng lọc cầu thận. Để trong thời gian dài sẽ không hồi phục được, gây suy thận một bên.

"Ngay cả những trường hợp như này, biểu hiện lâm sàng thường cũng không có, càng làm cho người bệnh chủ quan. Đến khi đi kiểm tra mới thấy một bên thận teo đi, mất cả vỏ thận, thận mỏng dính... nói chung là hỏng thận. Đến lúc này, bệnh nhân vừa phải cắt tử cung vừa phải cắt thận", BS Thái cảnh báo.

Biến chứng nguy hiểm này không chỉ thấy ở những người dân quê, ít được cập nhất kiến thức y khoa, anh từng gặp nhiều bệnh nhân có người nhà làm bác sĩ, quan chức nhà nước... Việc thiếu hiểu biết khiến họ phải cắt tử cung và cắt luôn quả thận.

Chuyên gia khuyên, chị em phụ nữ không nên chủ quan với u xơ tử cung. Nên đi thăm khám và tuân thủ điều trị nếu có chỉ định từ các bác sĩ chuyên môn. Tuyệt đối không nên nghe theo kinh nghiệm cá nhân, có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.