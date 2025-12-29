Tuổi thọ người Việt dự kiến tăng lên 75,5 tuổi vào năm 2030

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, sang giai đoạn 2026-2030, ngành y tế đặt mục tiêu xây dựng hệ thống hiện đại, công bằng, hiệu quả, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trọng tâm là quản lý sức khỏe theo vòng đời, kiểm soát bệnh không lây nhiễm, nâng cao thể lực và tuổi thọ người Việt.

Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình dự kiến đạt khoảng 75,5 tuổi; các dịch bệnh nguy hiểm như AIDS, lao, sốt rét cơ bản được khống chế; an ninh y tế được bảo đảm trong mọi tình huống. 2026 - năm đầu nhiệm kỳ mới được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho việc hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn của toàn ngành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2025, ngành Y tế hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu do Quốc hội giao, gồm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, số bác sĩ và số giường bệnh trên 10.000 dân. Trong số 9 chỉ tiêu chuyên môn Chính phủ giao, ngành đạt và vượt 8 chỉ tiêu.

Cụ thể, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95,15%, vượt mục tiêu đề ra. Số bác sĩ đạt 15 người và số giường bệnh đạt 34,5 giường trên 10.000 dân. Tuổi thọ trung bình của người Việt đạt khoảng 74,8 tuổi, trong khi hơn 90% người dân cho biết hài lòng với dịch vụ y tế.

Theo Bộ Y tế, các kết quả này cho thấy hệ thống y tế đã phục hồi rõ rệt sau đại dịch, duy trì được năng lực cung ứng dịch vụ trong bối cảnh áp lực lớn về nhân lực, tài chính và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.

Giai đoạn 2021–2025 cũng được xác định là thời kỳ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế y tế. Bộ Y tế đã rà soát toàn diện các quy định pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế nhằm tháo gỡ những vướng mắc tồn tại kéo dài.

Trong nhiệm kỳ, nhiều văn bản quan trọng được ban hành, nổi bật là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; các luật mới như Luật Dân số, Luật Phòng bệnh; cùng các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho ngành y tế.

Các chính sách tập trung giải quyết những điểm nghẽn lớn như mua sắm, đấu thầu thuốc và thiết bị y tế, giá dịch vụ khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế, tạo hành lang pháp lý ổn định cho cả y tế công lập và tư nhân.

Song song với hoàn thiện thể chế, ngành y tế triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Năm 2025, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế được rà soát, điều chỉnh; hệ thống bệnh viện tuyến Trung ương từng bước được sắp xếp lại theo lộ trình. Các chính sách phụ cấp, đãi ngộ cho cán bộ y tế tiếp tục được nghiên cứu nhằm ổn định đội ngũ sau giai đoạn nhiều biến động.

Người cao tuổi được hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra dịch lớn. Chương trình Tiêm chủng mở rộng duy trì tỷ lệ bao phủ cao; công tác phòng, chống HIV/AIDS đạt nhiều tiến bộ; quản lý bệnh không lây nhiễm, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng được chú trọng hơn.

Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục cải thiện với nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai ngay trong nước. Mạng lưới khám chữa bệnh từ xa đã kết nối toàn bộ các tỉnh, thành, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao năng lực tuyến dưới. Hệ thống y tế tư nhân phát triển mạnh, bổ sung nguồn lực đáng kể cho chăm sóc sức khỏe người dân.

Chuyển đổi số y tế được đẩy nhanh với việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử và kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là nền tảng cho quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, thay vì chỉ tập trung vào điều trị khi đã mắc bệnh.

Ngành Y tế kỳ vọng, với sự đồng thuận của xã hội và quyết tâm cải cách, hệ thống y tế Việt Nam sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.