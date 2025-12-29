Hà Nội: 308 ổ dịch sốt xuất huyết đã kết thúc hoạt động

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 19/12 đến 26/12, toàn thành phố ghi nhận 100 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tập trung ở một số khu vực như Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ. So với tuần trước, số ca mắc giảm 17 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong và không phát sinh ổ dịch mới.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.516 trường hợp sốt xuất huyết, không có ca tử vong, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024. Toàn thành phố đã ghi nhận 308 ổ dịch trong năm, hiện đều đã kết thúc hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận 68 trường hợp tại 46 phường, xã, giảm nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2025, số ca tay chân miệng tăng cao với 6.182 trường hợp, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới.

Hà Nội cũng ghi nhận 11 trường hợp mắc sởi trong tuần, không có ca tử vong. Cộng dồn năm 2025, số ca sởi lên tới 4.516 trường hợp tại 125 phường, xã, ghi nhận 1 ca tử vong, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, trong tuần ghi nhận 1 ca ho gà tại phường Xuân Phương; tổng số ca ho gà từ đầu năm là 36 trường hợp, giảm so với năm trước.

CDC Hà Nội nhận định, thời điểm cuối năm và dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 tiềm ẩn nguy cơ gia tăng dịch bệnh. Ngành Y tế tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm và ho gà.