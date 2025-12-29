Tai nạn sinh hoạt dịp lễ: Những tình huống thường bị xem nhẹ

Ảnh minh họa: Getty Images

Những ngày nghỉ lễ cuối năm thường gắn với không khí sum họp, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và vui chơi nhiều hơn thường lệ. Tuy nhiên, chính sự thay đổi nhịp sinh hoạt và tâm lý chủ quan lại khiến tai nạn sinh hoạt gia tăng, đặc biệt là các sự cố tưởng chừng nhỏ nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Thực tế tại nhiều cơ sở y tế cho thấy, số ca tai nạn trong gia đình có xu hướng tăng vào dịp lễ. Phổ biến nhất là trơn trượt do sàn ướt, bỏng khi nấu nướng, điện giật trong quá trình trang trí, sửa chữa và tai nạn liên quan đến trẻ nhỏ khi người lớn mất tập trung. Phần lớn các trường hợp nhập viện đều xuất phát từ những tình huống quen thuộc, từng bị xem nhẹ.

Một trong những nguy cơ dễ gặp nhất là trơn ngã. Thời tiết mưa rét, độ ẩm cao khiến nền nhà, bậc cầu thang dễ trơn trượt. Việc đi dép mỏng, mang vác đồ đạc cồng kềnh hoặc leo trèo dọn dẹp trong điều kiện ánh sáng kém làm tăng nguy cơ chấn thương, đặc biệt với người cao tuổi.

Bỏng và tai nạn khi nấu nướng cũng là tình huống thường gặp trong dịp lễ. Việc chuẩn bị nhiều món ăn cùng lúc, sử dụng bếp gas, bếp điện liên tục khiến nguy cơ bỏng nước sôi, dầu mỡ bắn hoặc cháy nổ tăng cao. Nhiều trường hợp bỏng xảy ra do vội vàng, mất tập trung hoặc để trẻ nhỏ lại gần khu vực bếp.

Không ít tai nạn đến từ các thiết bị điện trong gia đình. Trang trí đèn, sửa chữa đồ điện tạm thời, sử dụng ổ cắm quá tải hoặc dây điện hở có thể dẫn đến chập điện, điện giật, thậm chí hỏa hoạn. Nguy cơ này càng cao khi gia đình sử dụng thiết bị kém chất lượng hoặc không kiểm tra an toàn trước khi dùng.

Tai nạn liên quan đến trẻ em là mối lo đáng lưu ý trong kỳ nghỉ lễ. Trẻ dễ bị ngã, bỏng, hóc dị vật hoặc tai nạn do tò mò với đồ dùng sắc nhọn, ổ điện, bếp nấu. Trong khi đó, người lớn bận rộn tiếp khách, nấu nướng, dọn dẹp nên sự giám sát thường bị gián đoạn.

Điểm chung của nhiều tai nạn sinh hoạt dịp lễ là tâm lý chủ quan. Nhiều người cho rằng các vết thương nhỏ, chấn thương nhẹ có thể tự xử lý tại nhà, dẫn đến xử trí sai cách hoặc trì hoãn thăm khám. Thực tế, những dấu hiệu như đau nhiều, sưng to, chảy máu không cầm, bỏng diện rộng, choáng váng sau ngã… đều cần được đánh giá y tế kịp thời.

Để hạn chế tai nạn sinh hoạt trong dịp lễ, mỗi gia đình cần chủ động rà soát các nguy cơ trong không gian sống, giữ sàn nhà khô ráo, bố trí ánh sáng đầy đủ, kiểm tra an toàn thiết bị điện và tạo khoảng cách an toàn giữa trẻ nhỏ với khu vực nguy hiểm. Quan trọng hơn, cần thay đổi thói quen “xem nhẹ” các sự cố nhỏ, bởi chính sự chủ quan đó có thể dẫn tới hậu quả lớn.

Kỳ nghỉ lễ chỉ thực sự trọn vẹn khi an toàn được đặt lên hàng đầu. Chủ động phòng ngừa tai nạn sinh hoạt không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho mỗi cá nhân mà còn giữ gìn sự bình yên cho cả gia đình trong những ngày sum vầy cuối năm.