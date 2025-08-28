Từng là “thức ăn cho gia súc”, nay trở thành “vua dinh dưỡng” bị bỏ quên: Chợ Việt bán rất nhiều lại rẻ

Người xưa từng gọi đậu đen là “thức ăn cho ngựa”. Thời nhà Thanh ở Trung Quốc, nhờ đặc tính chịu lạnh, dễ trồng và giàu dưỡng chất, loại hạt này còn được dùng như nguồn lương thực chiến lược cho quân đội và ngựa chiến. Thế nhưng theo thời gian, “thức ăn cho gia súc” này đã trở thành thực phẩm dưỡng sinh quý giá cho con người.

Vì sao đậu đen được coi là “kho báu dinh dưỡng”?

- Nguồn protein thực vật chất lượng cao : Hàm lượng protein trong đậu đen có thể đạt 36-40g/100g, sánh ngang thịt bò (20g/100g) hay trứng gà (13g/100g). Đặc biệt, protein trong đậu đen là loại cơ thể dễ hấp thụ.

- Giàu chất xơ, chống táo bón : Lượng chất xơ trong 100g đậu đen lên tới 10,2g, gấp 17 lần so với gạo trắng. Không chỉ giúp tạo cảm giác no lâu, mà còn hỗ trợ nhu động ruột, phòng ngừa táo bón.

- Khoáng chất dồi dào : Đậu đen chứa nhiều canxi, kali, magie và selen. Chỉ cần 25g đậu đen mỗi ngày đã có thể cung cấp gần 20% nhu cầu kali và magie, hai chất quan trọng giúp ổn định huyết áp, hỗ trợ tim mạch và giảm nguy cơ loạn nhịp.

- Chất béo tốt, chỉ số đường huyết thấp : Dù có hàm lượng chất béo từ 12-18%, nhưng hơn 85% là axit béo không bão hòa, nhóm “chất béo tốt” có lợi cho tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu. Thêm vào đó, đậu đen có chỉ số đường huyết (GI) cực thấp, rất phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết.

Những hiểu lầm thường gặp về đậu đen

- “Ngâm giấm đậu đen giúp mềm mạch máu”? Sai. Giấm khi vào cơ thể sẽ bị trung hòa, không thể trực tiếp tác động đến thành mạch. Ăn nhiều thực phẩm ngâm giấm còn dễ hại men răng.

- “Ăn đậu đen bổ thận”? Truyền miệng gọi đậu đen là “ngũ cốc của thận”, nhưng dinh dưỡng học hiện đại chưa có bằng chứng cho thấy ăn đậu đen có thể trực tiếp chữa bệnh thận.

- “Ăn đậu đen mọc tóc”? Đúng là đậu đen giàu protein, vitamin nhóm B, sắt, kẽm – những dưỡng chất quan trọng cho tóc. Tuy nhiên, rụng tóc còn liên quan đến di truyền, nội tiết, căng thẳng… Nên đậu đen chỉ là một phần hỗ trợ chứ không phải “thần dược mọc tóc”.

Ăn đậu đen thế nào để tốt nhất?

- Cơm trộn đậu đen : Giúp bổ sung protein hoàn chỉnh nhờ sự kết hợp axit amin từ gạo và đậu.

- Sữa đậu đen, đậu phụ đen : Dễ tiêu hóa hơn so với ăn hạt nguyên.

- Bột đậu đen : Có thể pha với sữa, sữa chua hoặc yến mạch, nhưng nên làm ít và bảo quản lạnh vì dễ bị oxy hóa.

Các chuyên gia khuyến nghị: mỗi ngày chỉ nên ăn 15 -25g đậu đen (tương đương một nắm tay nhỏ). Ăn quá nhiều dễ gây đầy bụng, chướng hơi do cơ thể khó tiêu hóa một số loại đường trong hạt đậu.

Nguồn và ảnh: QQ