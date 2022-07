Từng là cả thanh xuân của 1 thế hệ, các boyband đình đám một thời giờ ra sao?

Lần đầu tiên tại Việt Nam, 4 boyband xứng danh huyền thoại thế giới gồm The Moffatts, 911, A1 và Blue sẽ cùng trình diễn tại sự kiện âm quốc tế lớn nhất mùa hè năm 2022 - HAY Glamping Music Festival. Thông tin này khiến người hâm mộ, nhất là khán giả 8x và 9x đời đầu không khỏi vui sướng khi có thể được gặp mặt các thần tượng của mình một thời.



Có thể nói, những năm 1990, 2000 được mệnh danh là "kỷ nguyên vàng" của không chỉ 4 boyband kể trên mà còn có loạt cái tên tuổi khác như: Backstreet Boys, Westlife, N'sync, MLTR,... Cho đến nay, mặc dù đã có nhóm tuyên bố tan rã nhưng vẫn còn những nhóm có các thành viên đang chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Dù thời hoàng kim đã qua, các fan vẫn hạnh phúc khi có thể thấy họ trên sân khấu, cháy hết mình với niềm đam mê ca hát.

Blue

Blue là ban nhạc nam người Anh, thành lập năm 2000. Nhóm bao gồm 4 thành viên Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa và Lee Ryan. Đây cũng là một trong những ban nhạc nam nổi tiếng nhất những năm đầu thập niên 2000. Với các khán giả yêu nhạc US-UK, Blue chính là một trong những nhóm nhạc một thời khiến họ say mê. Đến bây giờ, giai điệu những ca khúc như All Rise, One Love, Sorry Seems To Be The Hardest Word… có lẽ vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí thế hệ này dù nhiều năm đã trôi qua.



Ra mắt đĩa đơn đầu tay vào năm 2001, 4 năm đầu tiên có thể được gọi là thời hoàng kim của nhóm Blue khi nhanh chóng "bỏ túi" 3 album đạt No.1 tại Anh, 11 đĩa đơn lọt Top 10 cùng những chuyến lưu diễn rầm rộ. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bộ tứ tạm ngưng hoạt động vào năm 2005, đến 6 năm sau đó mới tái hợp và tiếp tục hành trình theo đuổi âm nhạc cùng nhau đến tận hôm nay.

Backstreet Boys

Backstreet Boys là ban nhạc nổi tiếng thế giới thành lập năm 1993. Nhóm có năm thành viên là Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, A. J. McLean và Kevin Richardson. Nhóm này đã từng đứng thứ 12 trong top 40 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và bán được trên 130 triệu album, trở thành ban nhạc có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại.

Backstreet Boys nhanh chóng nổi tiếng trên khắp thế giới với những ca khúc như Get Down, As Long As You Love Me hay I Want it That Way. Từng là nhóm nhạc thành công và rất được yêu thích nhưng đến năm 2001, khi các ban nhạc nam thế giới bắt đầu có dấu hiệu thoái trào, Backstreet Boys cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hiện tại, dù không còn đứng chung trên sân khấu nhưng 5 chàng lãng tử nổi tiếng năm nào vẫn là thần tượng của giới trẻ thế hệ 7x, 8x một thời.

Westlife

Ban nhạc Westlife được thành lập năm 1998, gồm năm thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Với ngoại hình đẹp, lối hát truyền cảm phù hợp dòng nhạc Pop ballad thịnh hành, Westlife nhanh chóng trở thành một trong những boyband hàng đầu thế giới đầu những năm 2000.



Nhiều ca khúc của Westlife trở thành hit như My Love, Fool Again, I Lay My Love On You... Năm 2011, Westlife bất ngờ tuyên bố tan rã và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Đến tháng 10/2018, Westlife tái hợp với bốn thành viên sau sáu năm tan rã, Brian không tham gia. Năm 2019, họ ra mắt single thứ hai của album mới có tên Better Man và được người hâm mộ đón nhận rộng rãi.

Năm 2021, Westlife bất ngờ tiết lộ kế hoạch trở lại bằng việc phát hành album mới - Wild Dreams. Ngoài ca khúc chủ đề Starlight, album còn thêm 15 ca khúc khác bao gồm hơn một nửa số đó là những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của nhóm được làm mới lại. Tính đến nay, Westlife đã bán được hơn 44 triệu album tại hơn 40 nước trên thế giới, trong đó có hơn 12 triệu album chỉ tính riêng tại quê hương.

N'sync

Ra đời năm 1995, N'Sync giống như một kẻ "ngoại đạo", lạ lẫm và đầy mới mẻ với thể loại R&B và dance-pop giữa biết bao boyband đang nổi như cồn trên thị trường nhạc pop. Nhóm nhạc này nổi tiếng với những giai điệu vui nhộn, phần beat mạnh mẽ và nhiều động tác vũ đạo đẹp mắt như trong Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me... Những ca khúc của nhóm từng gây "náo loạn" nhiều bảng xếp hạng âm nhạc danh giá.

Từ đó đến nay, 5 thành viên theo đuổi các con đường riêng. Nếu Backstreet Boys thi thoảng vẫn tái hợp cùng đi tour thì từ đó đến nay, N'sync chưa bao giờ cùng lên sân khấu. JC Chasez từng khẳng định dù nhóm N'sync có cùng xuất hiện trong buổi lễ trao giải MTV năm 2013 nhưng khả năng nhóm tái hợp là chưa thể.



Sau nhiều năm tạm ngừng hoạt động, các thành viên ban nhạc N'sync đã cùng tề tựu trong lễ vinh danh nhóm tại Đại lộ Danh vọng Hollywood

Michael Learns to Rock (MLTR)

MLTR là một nhóm "soft rock" (rock nhẹ) đến từ Đan Mạch bao gồm: Jascha Richter, Kare Wanscher, Mikkel Lentz, Soren Madsen. Họ pha trộn chất pop - rock trong các ca khúc, lại lựa chọn biểu diễn bằng tiếng Anh, nên nhóm đã đến được với công chúng yêu nhạc quốc tế và cho tới giờ vẫn là nhóm nhạc Đan Mạch thành công hàng đầu trong việc chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế.

Nhớ tới Michael Learns to Rock, nhiều người sẽ nhớ lại cả một miền ký ức bởi thời kỳ thành công nhất của nhóm là hồi giữa và cuối thập niên 1990, cho tới hôm nay, nhóm thế hệ khán giả biết đến và yêu thích các ca khúc của Michael Learns to Rock hẳn đều đã ở lứa tuổi trung niên.

Hiện tại, Michael Learns to Rock vẫn đang tiếp tục hoạt động với 3 thành viên gồm Jascha Richter, Mikkel Lentz và Kare Wanscher.

911

Được thành lập từ năm 1995 với đội hình gồm 3 chàng trai Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn, 911 là nhóm nhạc thần tượng gây thương nhớ một thời trong lòng thế hệ 8x và 9x đời đầu. Những giai điệu bất hủ "I’ll be by your side, ‘til the day I die, I’ll be waiting ‘til I hear you say I do..." trong bản "hit" I Do qua giọng hát ngọt ngào của những "chàng trai năm ấy" có lẽ đã gắn với thanh xuân của biết bao thiếu nữ yêu nhạc.

911 sẽ có lần thứ 2 quay trở lại Việt Nam, tuy chưa tiết lộ cụ thể 911 sẽ trình diễn những ca khúc nào trên sân khấu HAY Glamping Music Festival 2022 song đại diện ekip sản xuất cho biết, khán giả sẽ trở lại với những hoài niệm và ký ức của một thời tuổi trẻ qua những bản hit gắn liền với tên tuổi của ban nhạc này.



A1

A1 là nhóm nhạc nam gồm 4 thành viên người Anh - Nauy bao gồm: Christian Ingebrigtsen, Mark Read, Paul Marazzi và Ben Adams và được thành lập vào năm 1998. Chỉ trong 4 năm đầu tiên, các chàng trai đã đưa âm nhạc của mình vươn xa khỏi phạm vi châu lục và chạm đến trái tim của nhiều khán giả trẻ với nhiều bản "hit" như: Everytime, Take On Me, Like A Rose... Đĩa đơn đầu tay của nhóm - Be The First To Believe đã xuất sắc lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh ở vị trí 6 vào giữa năm 1999.



A1 cũng từng 3 lần xuất sắc giành chứng nhận vàng tại BRIT Awards. Tuy nhiên, vào năm 2002, thành viên Paul Marazzi bất ngờ tuyên bố rời nhóm để phát triển sự nghiệp solo của mình. Một thời gian sau đó, 3 thành viên còn lại cũng đã chính thức lên tiếng về việc A1 sẽ kết thúc sự nghiệp âm nhạc của mình tại đây trong sự tiếc nuối từ người hâm mộ.



Đến giữa năm 2018, A1 bất ngờ thông báo trên Twitter rằng họ sẽ tổ chức một concert tại Singapore vào tháng 10. Trước lời thông báo này, rất nhiều fan của A1 đã vô cùng mừng rỡ vì sau bao nhiêu năm ròng rã họ cũng đã có cơ hội nhìn lại thần tượng của mình tái hợp lại trên sân khấu. Thành viên Paul Marazzi cũng góp mặt trong đêm diễn này sau khoảng thời gian hơn 10 năm tách nhóm. Đặc biệt, A1 cho biết mong đến ngày đứng trước khán giả Việt, thể hiện loạt hit đình đám một thời như Like A Rose, Learn To Fly.

The Moffatts

The Moffatts là một nhóm nhạc gia đình người Canada thành lập từ năm 1990 gồm anh cả Scott cùng ba cậu em sinh ba Clint, Bob và Dave. Nhóm làm điêu đứng bao khán giả một thời với những bản hit như If Life Is So Short, Miss You Like Crazy hay Girl Of My Dreams. Năm 2001, The Moffatts tan rã và có tái hợp năm 2012. Trong một video gia đình được tung lên YouTube vào năm 2013, bốn chàng trai đã thể hiện một liên khúc các bản hit một thời của mình.

Trong sự nghiệp của mình, The Moffatts đã thực hiện được 34 concert, phát hành 5 album và nhận về doanh số lớn với hơn 6 triệu bản thu. Anh em The Moffatts là một trong những ban nhạc gia đình có sức lan tỏa nhất thế giới trong những năm 90. Hiện tại, nhóm cũng được khán giả toàn thế giới biết đến với kênh YouTube có tên Music Travel Love sở hữu hơn 3,84 triệu lượt đăng ký.

HAY Glamping Music Festival mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với chuỗi hoạt động kết hợp thể thao, nghệ thuật đường phố, ẩm thực, khu vực glamping trendy và bữa tiệc âm nhạc chưa từng có dành riêng cho giới trẻ tại Công viên Yên Sở - Hà Nội vào ngày 6/8 tới đây.

