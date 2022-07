Cô gái Lofi livestream "học bài" suốt 2 năm bỗng phải tạm dừng vì YouTube... xoá nhầm

Nổi lên từ năm 2020, đỉnh điểm là trong những đợt giãn cách xã hội vì Coivd-19, livestream "Cô gái Lofi học bài" (lofi hip-hop radio - beats to relax/study) trở thành thứ người ta nhớ đến nhất mỗi khi nhắc đến thời kỳ cách ly. "Học bài" bền bỉ suốt 2 năm, bỗng nhiên tối 11/7 livestream này bị dừng trên YouTube khiến dân tình vô cùng hoang mang.

Livestream Cô gái Lofi đã dừng phát sóng sau hơn 20.843:43:51 phút (817 ngày)

Nguyên nhân livestream "bay màu" là vì YouTube... xoá nhầm

Cứ ngỡ Cô gái Lofi cũng như những sĩ tử 2004 khác, học thi xong quyết định nghỉ ngơi thì mới đây, YouTube đã đưa ra lý do giải thích cho việc tạm dừng phát sóng video kéo dài hơn 2 năm này. Nguyên do Cô gái Lofi kết thúc phát là do YouTube đã có sai sót trong việc xóa livestream từ kênh chính của video. YouTube cũng đưa ra lời xin lỗi và hứa sẽ khôi phục những video bị xóa nhầm trên trong 48 giờ.

Khác với phán đoán của nhiều người, cô gái này sẽ tiếp tục ngồi học sau 48 giờ được YouTube khôi phục

Sức hút của Cô gái Lofi

Âm nhạc cộng với phần hình ảnh cô gái anime đang chăm chú học bài trong bối cảnh không có thời gian và địa điểm rõ ràng đã truyền được cảm hứng cho nhiều người xem để họ tập trung làm việc hoặc học tập. Trong bối cảnh giãn cách xã hội như những năm gần đây, video này càng chạm đến nhu cầu của nhiều người xem làm việc tại nhà.



Nhạc mượt mà, ít lời và thường là những bản nhạc hợp gu giới trẻ, được phát với tốc độ từ 70 đến 90 nhịp mỗi phút, cùng phạm vi với nhịp tim nghỉ ngơi trung bình của con người đã khiến người nghe cảm thấy như được thư giãn. Cùng với xu hướng đang lên của lofi, livestream kéo dài hai năm này trở thành nơi nhiều bạn trẻ vừa muốn nghe nhạc thời thượng vừa muốn có được những giây phút nhẹ nhàng học tập tìm đến.

Phần hình ảnh của các video từ kênh Lofi Girl đều có chung một cảm hứng

Video livestream nổi tiếng nói trên được phát sóng từ kênh Lofi Girl, phát trực tiếp âm nhạc thư giãn, dành cho người muốn tập trung học tập và làm việc. Kênh YouTube này do nhạc sĩ người Pháp Dmitri lập ra vào năm 2017. Cho đến thời điểm bị gỡ, các video "lofi hip hop radio - beats to relax/study to" và "beats to sleep/chill to" đã thu hút được tổng cộng hơn 800 triệu lượt xem.

Ngay sau khi Cô gái Lofi "dừng học bài", MXH đã bùng nổ với hàng loạt bài đăng chia sẻ lại thông tin này. Nhiều fan cứng của video đã để lại bình luận tiếc nuối cũng như thắc mắc lý do video bỗng dừng phát sóng.



Một số bình luận của cư dân mạng:

- Hèn gì sáng nay tìm chả thấy đâu, quá buồn.

- Vẫn muốn học nhưng mà trường YouTube không cho.

- Tưởng tượng con bé thi trượt sau 2 năm ròng rã học tập.

- Nhỏ này học được hết tri thức nhân loại rồi cũng nên.

- Rồi xong kênh mình hay mở mỗi khi tập trung viết bài.

- Nếu không bị YouTube "gõ" thì có lẽ cô gái ấy sẽ tiếp tục live trong vài năm tới chăng?

- Đang chill thì kết thúc...

Nguồn: Twitter

