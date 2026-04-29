Từng chạm mốc 60kg, "Trưởng công chúa của Trường Ngọc" Dụ Chung Lê gây sốt với 5 tuyệt chiêu giảm cân “nhàn tênh” mà không lo béo lại

Cơn sốt phim cổ trang Trục Ngọc không chỉ đưa tên tuổi Trương Lăng Hách lên tầm cao mới mà còn biến Dụ Chung Lê (thủ vai Trưởng công chúa Tề Thù) trở thành "tượng đài nhan sắc" trong lòng người hâm mộ.

Vào vai công chúa Tề Thù, Dụ Chung Lê đã có một màn hóa thân đầy thuyết phục. Nữ diễn viên sở hữu đường nét gương mặt thanh tú cùng khí chất đài các, hiện thực hóa hoàn hảo hình ảnh một 'lá ngọc cành vàng' bước ra từ trang sách. Ngay cả khi rũ bỏ xiêm y lộng lẫy để cải trang nam tử, cô vẫn gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài khôi ngô, phong thái đĩnh đạc và nét nam tính đầy tự nhiên, không hề bị lu mờ khi đứng cạnh các bạn diễn nam.

Thế nhưng, ít ai ngờ rằng nàng mỹ nhân có khí chất thoát tục này từng tự ti với cân nặng chạm mốc 60kg cùng thân hình tròn trịa.

Sau nhiều lần thất bại với các phương pháp tiêu cực, Dụ Chung Lê đã tìm ra "chân ái" giúp cô lột xác ngoạn mục. Dưới đây là 5 bí kíp "giảm cân không đau đớn" đang được hội chị em rần rần chia sẻ:

1. "Thần chú" 16:8 - Để cơ thể tự đốt mỡ

Vũ khí bí mật hàng đầu của Dụ Chung Lê chính là phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8. Cô gói gọn toàn bộ việc ăn uống trong 8 tiếng và để cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi trong 16 tiếng còn lại.

Thực đơn tiêu biểu: Bữa sáng và trưa thường là một bát sữa chua yến mạch thanh nhẹ kèm một ly cà phê. Bữa tối được giải quyết nhanh gọn trong khung giờ vàng.Cách này giúp cơ thể tận dụng thời gian trống để đốt cháy mỡ thừa một cách tự nhiên mà không khiến bạn cảm thấy bị bỏ đói.

2. Ăn sạch để "đổi hệ" cơ địa

Thay vì đếm từng calo, nữ diễn viên ưu tiên quy tắc Clean Eating (ăn sạch) . Cô triệt để cắt giảm dầu mỡ, muối và các gia vị đậm đà để tránh tình trạng tích nước, phù nề.Đặc biệt, cô luôn dừng đũa khi cảm thấy no khoảng 80%.

Thói quen này không chỉ giúp giảm tải cho hệ tiêu hóa mà còn dần biến cơ thể thành "cỗ máy" khó tích mỡ, giúp cân nặng duy trì ở mức ổn định lâu dài.

3. "Nói không" với bẫy đồ ngọt ít calo

Sai lầm của nhiều người là tin vào các loại bánh kẹo gắn mác "ăn kiêng", nhưng Dụ Chung Lê thì không. Cô cực kỳ kỷ luật trong việc cắt bỏ đồ ăn vặt. Việc duy trì các bữa ăn chính đúng giờ và nói lời tạm biệt với đồ ngọt (kể cả loại ít calo) giúp cô giữ mức đường huyết ổn định, từ đó ngăn chặn những cơn thèm ăn bộc phát.

4. 30 phút vận động mỗi ngày: Chìa khóa cho bờ vai thon

Dụ Chung Lê không đi theo hướng tập luyện hùng hục. Mỗi ngày cô chỉ dành ra:

20 phút Cardio: Để đốt cháy mỡ toàn thân.

10 phút tập lưng: Giúp cải thiện tư thế, tạo nên bờ vai mảnh dẻ đúng chuẩn mỹ nhân cổ trang.Ngoài ra, cô còn chọn bộ môn cầu lông để giải tỏa căng thẳng. Phương pháp vận động nhẹ nhàng nhưng bền bỉ này giúp cơ thể săn chắc, giàu sức sống hơn hẳn việc chỉ nhịn ăn để gầy.

5. "Combo" tạ và Pilates: Điêu khắc đường cong chuẩn chỉnh

Để có được vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy", Trưởng công chúa của Trục Ngọc kết hợp thêm tập tạ và Pilates. Nếu như tập tạ giúp tăng cơ, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất thì Pilates lại là "phù thủy" giúp định hình các nhóm cơ sâu và chỉnh sửa tư thế. Đây chính là bí quyết giúp cô sở hữu thân hình mảnh mai nhưng vẫn săn chắc, hoàn toàn không có dấu hiệu bị chảy xệ sau khi sụt cân nhanh.

Lời kết: Hành trình của Dụ Chung Lê là minh chứng cho việc: Giảm cân không phải là cuộc chiến hành xác, mà là sự thấu hiểu và kỷ luật với chính cơ thể mình. Nếu bạn cũng đang loay hoay với cân nặng, sao không thử bắt đầu ngay với 5 mẹo nhỏ nhưng có võ này?