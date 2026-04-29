Người đàn ông 40 tuổi sống sót dù tim ngừng đập hơn 40 giờ

Một người đàn ông 40 tuổi đã sống sót sau khi tim ngừng đập hơn 40 giờ tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Hiện tượng kỳ lạ này được phát hiện sau khi bác sĩ cấp cứu Lu Xiao, đến từ Bệnh viện trực thuộc thứ hai của Trường Y Đại học Chiết Giang, đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 20/4. Vụ việc đã được tờ Global Times đưa tin.

Theo lời bác sĩ Lu, người đàn ông này được đưa vào bệnh viện địa phương với các triệu chứng tức ngực và khó thở. Sau đó, ông ấy bị ngừng tim và ngừng hô hấp.

Người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim tối cấp. Bệnh nhân trước đó cũng từng bị cảm lạnh, điều này cho thấy có thể bị nhiễm virus.

Sau gần 10 lần sốc điện đều không thể khôi phục nhịp tim, đội ngũ y tế đã tiến hành phương pháp oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) cho người đàn ông.

Theo Bệnh viện Cleveland Clinic, ECMO là một thiết bị hỗ trợ sự sống hoạt động như một trái tim và phổi nhân tạo, bổ sung oxy và loại bỏ carbon dioxide khỏi nguồn cung cấp máu cho những người bị suy chức năng các cơ quan. Thiết bị này thường được sử dụng để hỗ trợ tạm thời cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và những người trải qua phẫu thuật ghép tim, phổi.

Sau hơn 40 giờ, chức năng tim và nhịp tim của người đàn ông đã trở lại bình thường. ECMO được duy trì thêm 10 ngày nữa trước khi rút hoàn toàn.

Bệnh nhân sau đó được chuyển sang khoa tim mạch để tiếp tục điều trị. Khoảng 20 ngày sau, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không để lại di chứng đáng kể và có thể tự đi bộ khi xuất viện.

Sau đó, gia đình ông đã tặng bệnh viện một tấm biểu ngữ bằng lụa để bày tỏ lòng biết ơn.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), tại Trung Quốc, chi phí khởi động ECMO vào khoảng 50.000 Nhân dân tệ và mỗi ngày sau đó chi phí sẽ lên tới hơn 10.000 Nhân dân tệ. Thông thường, khoản phí này không được bảo hiểm xã hội chi trả.