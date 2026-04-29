Bệnh viện Việt Đức cảnh báo

Theo thông tin của Bệnh viện Việt Đức, trong vòng chưa đầy một tuần (09/04 - 15/04/2026), bệnh viện đã liên tiếp tiếp nhận 2 trường hợp nam học sinh nhập viện cấp cứu do tai nạn. Đây là những sự việc đáng báo động, cho thấy các nguy cơ chấn thương nghiêm trọng có thể phát sinh từ những hành vi tưởng chừng vô hại.

Điển hình là trường hợp nam sinh (14 tuổi, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng đỉnh chẩm, kèm theo dị vật là một chiếc chìa khóa cắm sâu tại vị trí tổn thương. Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán vết thương xoang tĩnh mạch dọc. Đây là dạng vết thương khó gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh vì tổn thương vào xoang tĩnh mạch gây chảy máu ổ ạt trong thời gian ngắn.

Sau khi đánh giá tình trạng huyết động và hoàn tất các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

BSCKII Lê Văn Bằng – Khoa Phẫu thuật Thần kinh II (Bệnh viện Việt Đức) cho biết: “Thách thức lớn nhất trong ca phẫu thuật là nguy cơ chảy máu ồ ạt khi rút dị vật ra ngoài đây là tình huống rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, nhờ vào trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, ê-kíp phẫu thuật đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và phẫu thuật thành công lấy dị vật cho người bệnh”.

Bác sĩ Bằng đang phẫu thuật cho trường hợp bệnh nhân có dị vật vùng đầu.

Do đây là dị vật xâm nhập, nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cao, người bệnh được điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa biến chứng.

Trường hợp thứ 2 là nam sinh (12 tuổi, Hà Nội) nhập viện với biểu hiện đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn kèm đi tiểu ra máu. Qua khai thác bệnh sử cho thấy tai nạn xảy ra trong giờ học. Nam sinh đang trong giờ học, khi đứng lên phát biểu, em không biết phía dưới chỗ ngồi bị bạn đặt sẵn một chiếc bút. Khi em ngồi xuống, đầu bút bất ngờ chọc thẳng vào vùng tầng sinh môn, gây ra chấn thương nghiêm trọng. Qua thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán tổn thương niệu đạo.

BS Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, đây là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật, tinh hoàn… Tổn thương tại đây có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như: Tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng, áp xe tầng sinh môn và đặc biệt ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Sau quá trình điều trị tích cực tình trạng người bệnh đã cải thiện rõ rệt: tụ máu giảm, không còn đi tiểu ra máu.

Cảnh báo từ những tai nạn “tưởng nhỏ”

Hai trường hợp trên cho thấy tai nạn học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực mà còn đến từ sự đùa nghịch thiếu kiểm soát. Những vật dụng quen thuộc như chìa khóa, bút viết… nếu sử dụng không đúng cách có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Hậu quả của các tai nạn này không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất trước mắt mà còn có thể để lại di chứng lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý và ảnh hưởng đến gia đình, xã hội.

Bệnh viện Việt Đức cảnh báo, tai nạn học đường có thể xảy ra bất cứ lúc nào và từ những tình huống rất nhỏ. Việc nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục và giám sát là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.