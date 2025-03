Từ vụ giấy chứng nhận FDA của kẹo rau Kera, người tiêu dùng hãy tỉnh táo khi chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe!

Kẹo rau Kera mà Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo tiếp tục vướng vào lùm xùm, khi nhiều người dùng tiếp tục phát hiện thêm điểm bất thường trong loạt chứng nhận quốc tế mà thương hiệu này công bố.

Trên website chính thức, thương hiệu kẹo này liệt kê các chứng nhận chuẩn GMP, EFC, ISO và thậm chí cả FDA cho sản phẩm. Tuy nhiên, hiện tại, các giấy chứng nhận này đã không còn trên website.

FDA (viết tắt là Food and Drug Administration) là Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Đây là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, bao gồm: Thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; sản phẩm sinh học; mỹ phẩm; thực phẩm bổ sung, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, thiết bị y tế và sản phẩm phát bức xạ. Chứng nhận FDA là sự xác nhận rằng sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn và có thể được phân phối hợp pháp tại quốc gia này. Điều này giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý chất lượng.

Chuyên gia nói gì về giấy chứng nhận FDA của kẹo rau Kera?

TS Nguyễn Hồng Vũ (Chuyên ngành Sinh học phân tử trong y học, làm việc tại Mỹ), đã có chia sẻ về chứng nhận liên quan đến FDA của loại kẹo rau này là: Giấy chứng nhận này không phải do FDA của Mỹ cấp mà là từ một bên thứ 3 cấp, cụ thể là công ty TCF FDA.

"Do vậy ai nói giấy này của FDA là không đúng. Công ty thứ 3 này chỉ làm nhiệm vụ thay mặt công ty chính để "đăng ký" và in ra giấy chứng nhận đã đăng ký (nếu bạn coi nó là "hóa đơn" như đi ra bưu điện gửi đồ thì cũng không sai)", chuyên gia chia sẻ.

Chuyên gia cho biết thêm: "Nếu bạn cẩn thận nhìn kỹ trong các dòng đặc nghẹt chữ trên tờ giấy, bạn sẽ thấy có câu ghi là "The U.S FDA do not issue a certificate of registration" (chỗ này sai chính tả tiếng Anh, đáng lẽ phải dùng động từ "does" chứ không phải "do"), tạm dịch ra tiếng Việt là "Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ không cấp giấy chứng nhận đăng ký".

Trả lời cho câu hỏi "Tại sao lại cần đăng ký (registration) cho FDA Hoa Kỳ?", TS Nguyễn Hồng Vũ cho biết lý do là vì "bất cứ ai muốn bán sản phẩm một cách chính ngạch ở Hoa Kỳ thì đây là một trong những bước phải làm. Dĩ nhiên, bất cứ công ty nào có ý định, hay không có ý định bán sản phẩm ở Hoa Kỳ đều có thể "đăng ký" (như ghi tên lên danh sách).

Đối với thực phẩm, theo quy định của FDA, chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách các cơ sở trong hoặc ngoài nước sản xuất/chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ thực phẩm để tiêu thụ ở Hoa Kỳ được yêu cầu phải đăng ký cơ sở với FDA.

Việc đăng ký này bạn có thể làm trực tiếp ở website của FDA hoặc qua công ty trung gian như công ty TCF FDA.

FDA không có trách nhiệm đảm bảo chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm thực phẩm chức năng, sản xuất ra từ bất cứ nhà máy nào dù là có đăng ký hay không đăng ký trên website của FDA. Do vậy, sản phẩm vẫn có thể chứa các chất có hại cho sức khỏe từ những nhà máy như thế này! FDA chỉ quản lý theo phương pháp "hậu kiểm", sản phẩm ra thị trường nếu gây tác hại cho người tiêu dùng thì FDA thu mẫu, xét nghiệm, và nếu tìm thấy chất độc thì sẽ thông báo mọi người không sử dụng và cấm sản phẩm lưu hành.

"Đó là lý do tờ giấy "Certificate of FDA Registration" không thể chứng minh được chất lượng và sự an toàn của sản phẩm, nó chỉ giống như một tờ giấy "hóa đơn" mà thôi", chuyên gia khẳng định.

(Ảnh minh họa: Ảnh Internet)

Tránh nhầm lẫn về chứng nhận FDA: - Được FDA phê duyệt (FDA Approved): Chỉ áp dụng cho dược phẩm, thiết bị y tế. - Không có chứng nhận FDA cho thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng – FDA chỉ kiểm soát thành phần an toàn chứ không phê duyệt trước khi bán. - Nếu thấy sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng quảng cáo là "FDA Certified", hãy cẩn thận vì có thể là giả mạo.

Cách nhận biết một sản phẩm đã được FDA chứng nhận hay chưa

Để nhận biết một sản phẩm đã được FDA chứng nhận hoặc phê duyệt, bạn có thể kiểm tra theo các cách sau:

1. Kiểm tra trên trang web chính thức của FDA

Bạn có thể tra cứu sản phẩm trực tiếp trên các cơ sở dữ liệu của FDA:

- Thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm: Không có danh sách "được FDA chứng nhận", nhưng có thể kiểm tra xem công ty đã đăng ký với FDA hay chưa tại FDA Food Facility Registration Search.

- Dược phẩm: Tra cứu xem thuốc đã được FDA phê duyệt hay chưa tại Drugs@FDA.

- Thiết bị y tế: Kiểm tra số đăng ký 510(k) hoặc PMA để biết sản phẩm đã được FDA phê duyệt hay chưa tại Medical Device Database.

(Ảnh minh hoa: Ảnh Internet)

2. Xem nhãn sản phẩm

- "FDA Approved" (Được FDA phê duyệt): Chỉ áp dụng cho dược phẩm và thiết bị y tế. FDA không phê duyệt thực phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng.

- "FDA Registered" (Đã đăng ký với FDA): Thường thấy trên thực phẩm, thực phẩm chức năng hoặc mỹ phẩm, nhưng đăng ký không có nghĩa là được FDA kiểm định hoặc phê duyệt.

- Số đăng ký FDA: Các sản phẩm y tế có thể có mã số 510(k) hoặc PMA cho biết chúng đã được FDA chấp thuận.

3. Kiểm tra thông tin công ty sản xuất

Nếu một công ty tuyên bố sản phẩm của họ được FDA chấp thuận, hãy kiểm tra xem công ty đó có xuất hiện trên trang web của FDA không.

Một số sản phẩm nhập khẩu phải có Mã số FDA khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, có thể kiểm tra trên nhãn hoặc trang web của hãng.