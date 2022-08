Từ nhân viên siêu thị đến nữ chính phim thắng Oscar: Diễn viên này đã có gần 30 năm nỗ lực phi thường!

Quá nửa đời người chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền

Lee Jung Eun sinh năm 1972, thuộc hàng ngũ diễn viên thực lực gạo cội của màn ảnh Hàn. Với những gì mà cô có được ở tuổi xế chiều, nhiều khán giả không thể ngờ rằng trong suốt cả sự nghiệp, cô đã phải vất vả đến thế nào. Từ trẻ đã đam mê diễn xuất, Lee Jung Eun đã theo học Đại học Hanyang, ngành Sân khấu và điện ảnh. Vì không có vẻ ngoài mỹ miều chuẩn gu người Hàn, những năm đầu sự nghiệp của cô vô cùng chật vật. Lee Jung Eun lần đầu tiên xuất hiện với vai trò diễn viên là vào năm 1991 với vở kịch Giấc Mộng Đêm Hè. Thời điểm đó, khi truyền hình bắt đầu phát triển mạnh mẽ, thu nhập của diễn viên sân khấu vô cùng eo hẹp, Lee Jung Eun chỉ thu về khoảng 200.000 Won một năm (tương đương hơn 3,5 triệu đồng ở thời điểm hiện tại).

Để có thể theo đuổi ước mơ và nuôi sống bản thân, Lee Jung Eun phải làm thêm đủ thứ nghề. Ngoài giảng dạy diễn xuất, cô còn phải làm nhân viên siêu thị, nhân viên quán nước ép,... Đã vậy, có thời điểm cô còn bị lừa đảo mất trắng tiền. Cụ thể vào năm 2000, một nhà sản xuất nhạc kịch ôm tiền bỏ trốn, khiến cô phải bỏ tiền túi lo cho dự án. Bất đắc dĩ, cô phải vay tới 50 triệu won từ ba diễn viên là Ji Jin Hee, Shin Ha Kyun và Woo Hyun và phải liên tục lao động cật lực để trả nợ. Sau này cô từng chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình chịu khó làm việc sẽ trả được nợ. Nhưng đúng như câu thoại trong phim Parasite: Kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp những biến đổi. Phải mất tới 13 năm, tôi mới thoát nợ".

Vào nghề khi mới 22 tuổi nhưng đến tận khi 40 tuổi, Lee Jung Eun vẫn phải làm thêm rất nhiều nghề tay trái để ổn định cuộc sống. Cô đã sống chăm chỉ và cố gắng rất nhiều cho đến năm 45 tuổi mới bắt đầu khá khẩm, có tiếng tăm hơn nhờ chuyển hướng sang đóng phim truyền hình. Với năng lực vượt trội, khi vừa gặp thời, Lee Jung Eun lập tức tạo dựng được chỗ đứng. Từ đó cho đến nay chưa tới 10 năm nhưng cô đã góp mặt trong khoảng 60 phim cả điện ảnh và truyền hình, đi từ những vai phụ nhỏ đến loạt vai chính xuất sắc.

Ra mắt gần 30 năm thì chạm tới đỉnh cao danh vọng

Dù diễn xuất ấn tượng nhưng vì trong quá khứ toàn đảm nhận vai phụ nên phải tới năm 49 tuổi, Lee Jung Eun mới lần đầu tiên được xướng tên ở Baeksang danh giá. Cụ thể với bộ phim The Light In Your Eyes, Lee Jung Eun đã được vinh danh ở giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ lối diễn tinh tế, tự nhiên, át vía cả dàn nhân vật chính.

Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp ở tuổi xế chiều của Lee Jung Eun phải kể đến khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim Parasite (Ký Sinh Trùng). Ở tuổi 49, tên tuổi của cô vươn tầm thế giới khi cô đã cùng ekip bộ phim này chinh chiến và chiến thắng ở cả hai giải thưởng danh giá là Cannes và Oscar. Sau gần 30 năm nỗ lực "nằm gai nếm mật", cuối cùng Lee Jung Eun cũng thực sự được tỏa sáng đúng với năng lực của mình. 49 tuổi, không còn ở độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ cũng chẳng có nhan sắc mỹ miều, Lee Jung Eun vẫn tỏa sáng theo một cách rất riêng và khiến khán giả lẫn người trong nghề phải ngả mũ kính phục.

Nguồn ảnh: Hancinema

https://kenh14.vn/tu-nhan-vien-sieu-thi-den-nu-chinh-phim-thang-oscar-dien-vien-nay-da-co-gan-30-nam-no-luc-phi-thuong-20220802204005008.chn