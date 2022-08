Một mỹ nhân SNSD nữa sắp tái xuất màn ảnh: Không ngại để mặt mộc lại thêm diễn xuất đầy hứa hẹn

2022 dường như là "thời" của các mỹ nhân SNSD khi các nàng liên tục tái xuất trên màn ảnh. Sau Seohyun ở Người Tình Của Jinx và Yoona ở Big Mouth, tháng 8 này khán giả sẽ được gặp gỡ thêm một mỹ nhân SNSD nữa trên màn ảnh là cô nàng xinh đẹp Sooyoung. Cụ thể sắp tới đây cô sẽ tái xuất với vai chính trong bộ phim If You Wish Upon Me, sau một thời gian chủ yếu chỉ đóng các vai khách mời ít đất diễn. Lần này cô sẽ sánh đôi bên cạnh Ji Chang Wook và diễn viên gạo cội Sung Dong Il.

Nếu Yoona và Seohyun tái xuất trong những vai diễn có tạo hình xinh đẹp thì theo những hình ảnh mà ekip If You Wish Upon Me nhá hàng, trong lần tái xuất này, Sooyoung sẽ phải "dìm" nhan sắc khá nhiều. Vào vai cô y tá Seo Yeon Joo, Sooyoung thường xuyên xuất hiện với gương mặt không trang điểm, tóc tai cặp gọn không tạo kiểu, phục trang cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là mặc đồng phục bệnh viện. Điều này khiến khán giả khá ngạc nhiên bởi các idol nữ xứ Hàn thường rất ngại để mặt mộc, đã vậy còn trên một bộ phim chiếu trên đài lớn. Ngạc nhiên hơn nữa khi Sooyoung vẫn trông khá tươi tắn, dù ít son phấn nhưng vẫn rất xinh đẹp, gương mặt không khuyết điểm ở tuổi 32.

Sooyoung thậm chí còn không đánh son

Gương mặt ít trang điểm nhưng vẫn khá tươi tắn

Cô không ngại làm xấu hình tượng vì bộ phim này

Khán giả hiện đang rất mong chờ màn tái xuất màn ảnh của Sooyoung. Được biết If You Wish Upon Me là một bộ phim thuộc thể loại chữa lành đang rất được yêu thích trên màn ảnh Hàn. Đóng cặp với Sooyoung lần này là Ji Chang Wook, người vào vai Yoon Gyeo Rye, người từng lớn lên trong trại trẻ mồ côi và trại cải tạo cho trẻ vị thành niên. Anh đang nỗ lực đấu tranh để có một cuộc sống như người bình thường. Cuộc sống bất bình thường của anh thay đổi bởi sự hiện diện tình cờ của trưởng nhóm tình nguyện Kang Tae Shik (Sung Dong Il) và y tá Seo Yeon Joo - oan gia ngõ hẹp ghét anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Với dàn diễn viên chất lượng, ngay cả Sooyoung - 1 idol đá sân cũng đã được thừa nhận về năng lực diễn xuất, If You Wish Upon Me được kỳ vọng sẽ vực dậy sự nghiệp của Ji Chang Wook sau khá nhiều thất bại của anh hậu xuất ngũ.

