Đây là tài tử từ chối sánh đôi với Song Hye Kyo ở Gió Đông Năm Ấy, danh tiếng không thua gì Jo In Sung

Gió Mùa Đông Năm Ấy là một trong số những tác phẩm để đời của Song Hye Kyo và nam tài tử lừng danh Jo In Sung. Câu chuyện kể về mối tình của hai con người đau khổ, phải chịu nhiều tổn thương, bất hạnh trong chuyện tình cảm. Đó là Oh Soo (Jo In Sung) người đàn ông cô độc bị mẹ ruột bỏ rơi vào giữa mùa đông khi vừa mới lọt lòng. Anh sống bất cần, không mục đích sau khi mối tình đầu của mình qua đời. Về sau, anh trở thành con bạc có tiếng bậc nhất ở khu Cheongdam-dong, thậm chí còn phải ngồi tù. Người kia là Oh Young (Song Hye Kyo), cô gái mắc chứng suy giảm thị lực, gần như không thể nhìn thấy gì, sống trong sự cô độc sau khi cha mẹ chia tay. Giữa hai người xa lạ có một sợi dây gắn kết khi Oh Soo có một người bạn thân cũng tên Oh Soo - người anh trai mà Oh Young luôn muốn tìm kiếm.

Năm đó, Song Hye Kyo và Jo In Sung đã cùng nhau làm nên một siêu phẩm nổi danh cả châu Á. Hai người có màn diễn xuất ăn ý đến độ khán giả tưởng đâu rằng họ đã được đo ni đóng giày cho hai nhân vật chính của bộ phim. Nhất là Jo In Sung, cách anh xây dựng nhân vật Oh Soo từ một kẻ cục cằn, ích kỷ thành chàng trai ấm áp ngọt khiến khán giả thực sự "đổ gục". Nhập vai hoàn hảo là vậy ít ai ngờ ban đầu Jo In Sung vốn không phải sự lựa chọn của biên kịch cho vai Oh Soo.

Được biết ban đầu biên kịch Noh Hee Kyung đã nhắm tới nam tài tử đình đám Won Bin cho vai diễn Oh Soo thế nhưng Won Bin đã từ chối với lý do công việc của nhân vật chính không phù hợp với mình. Được biết biên kịch Noh đã thay đổi công việc của Oh Soo so với nguyên tác để phù hợp hơn với bối cảnh Hàn Quốc nhưng Won Bin lại không thích điều đó. Những bất đồng không được giải quyết và Won Bin đã quyết định từ chối vai diễn này. Kết quả chúng ta có một Oh Soo phiên bản Jo In Sung rất hoàn hảo.

Won Bin là một trường hợp khó hiểu của màn ảnh Hàn khi đã ngót nghét 20 năm không đóng phim nhưng vẫn được khán giả yêu mến, mong mỏi ngày trở lại và các nhà sản xuất thì liên tục tìm đến anh. Ngoài Gió Mùa Đông Năm Ấy, anh còn từng từ chối hợp tác với Song Hye Kyo ở bộ phim bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời. Có vẻ các biên kịch xứ Hàn rất muốn được thấy hai cực phẩm này chung một khung hình nhưng điều đó thật khó để xảy ra.

Hai người từng hợp tác ở Trái Tim Mùa Thu

Thậm chí giữa hai người còn có tin đồn hẹn hò

