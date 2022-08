"Cô chị ngốc" xứ Hàn trẻ ngược dù đã U60, sự nghiệp rơi vào khoảng lặng

Ra mắt năm 1996, bộ phim truyền hình Mối Tình Đầu đã trở thành cơn sốt khắp châu Á, mang những cái tên như Bae Yong Joon, Lee Seung Yeon, Choi Ji Woo hay thậm chí Song Hye Kyo trở nên nổi tiếng rộng khắp. Tuy nhiên trong phim vẫn còn một mỹ nhân nữa, tuy chỉ đóng vai phụ nhưng lại có cốt truyện lẫn đời tư khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mối Tình Đầu giúp nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có cả Song Hye Kyo

Trong Mối Tình Đầu, Song Chae Hwan vào vai San Ốc - cô gái có phần ngốc nghếch, nhẹ dạ cả tin nhưng vô cùng tốt bụng, chân thành. San Ốc còn mắc chứng nói cà lăm khiến cô vô cùng tự ti, song ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Người chị cả trong gia đình Mối Tình Đầu sau này được nam ca sĩ điển trai Chung Nam yêu thương theo đuổi, tạo nên cặp đôi dễ thương và ngọt ngào.

Nhờ nội dung hấp dẫn, đề tài gia đình gần gũi, chân thật, Mối Tình Đầu đã ghi dấu mức rating tập cuối lên đến 65,8%, trở thành phim truyền hình Hàn Quốc có rating cao nhất mọi thời đại. Khi ấy đến tờ JoongAng Ilbo cũng nhận định "Trước hơn 10 triệu màn hình TV, cả nước nín thở theo dõi đoạn kết của Mối Tình Đầu".

"Cô chị ngốc" San Ốc có cái kết hạnh phúc trong Mối Tình Đầu

Vai San Ốc đã giúp "nàng ngốc" Song Chae Hwan trở thành cái tên được săn đón trên màn ảnh Hàn khi ấy. Bước vào thập niên 2000, mỹ nhân sinh năm 1968 tham gia tiếp một số dự án truyền hình đặc sắc như More Than Words Can Say, Only You, A Thousand Affections,... hay gần đây nhất là Steal Heart vào năm 2014. Thế nhưng đáng tiếc là từ giai đoạn này, Song Chae Hwan đã không đóng phim nữa.

Song Chae Hwan đóng thêm một số phim rồi lặn mất từ năm 2014

Ngoài đời, mỹ nhân Song Chae Hwan đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã kém tuổi. Cả hai đã thân thiết với nhau trong suốt 8 năm trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Theo truyền thông Hàn đưa tin, ông xã của Song Chae Hwan một đạo diễn phim ngắn, chủ yếu làm phim hàn lâm đem đi chiếu ở nước ngoài.

Mỹ nhân hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Ở tuổi U60, Song Chae Hwan vẫn vô cùng xinh đẹp và có phần tươi trẻ, thậm chí rạng rỡ hơn cả thời còn đóng Mối Tình Đầu. Có lẽ tình yêu dành cho sự nghiệp và gia đình một cách vừa đủ, nhẹ nhàng và êm đềm đã giúp "cô ngốc" San Ốc có một cuộc sống lành mạnh, viên mãn.

Nhan sắc xinh yêu của "cô chị ngốc" ở tuổi U60

Nguồn ảnh: Yonhap

