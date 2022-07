Ai yêu phim Hàn đều phải nhận ra dàn diễn viên phụ này, xuất hiện nhiều đến mức muốn quên cũng khó!

Không chỉ là nơi tỏa sáng của hàng loạt sao hạng A, màn ảnh Hàn còn mang đến cho khán giả những diễn viên chuyên đóng vai phụ vô cùng đặc sắc, đáng nhớ. Thậm chí chỉ với những vai phụ thôi mà dàn diễn viên dưới đây còn thành công hơn cả các nam, nữ chính.

"Mẹ quốc dân" Kim Mi Kyung

Là cái tên quen thuộc trên màn ảnh Hàn, Kim Mi Kyung đa phần thủ vai những bà mẹ có tính cách ấm áp, luôn lo lắng và che chở cho con của mình. Một số dự án mà cô tham gia đạt thành công lớn gồm Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết, Những Người Thừa Kế, Điên Thì Có Sao, Chào Mẹ, Tạm Biệt!,...

"Ông bố" Sung Dong Il

Đã có "mẹ quốc dân" thì không thể thiếu "ông bố vạn người quen" Sung Dong Il. Trên màn ảnh Hàn, Sung Dong Il thường vào các vai ông bố dễ cáu gắt, hay càu nhàu con cái nhưng lại vô cùng thương yêu gia đình. Cho đến nay, vai ông bố để đời nhất của Sung Dong Il chắc chắn phải kể đến vai ông bố Dong Il trong Reply 1988.

"Hoàng tử cảnh hồi tưởng" Nam Da Reum

Có xuất thân sao nhí, Nam Da Reum lại trở nên thân thuộc với khán giả yêu phim Hàn nhờ vào vai "chàng thiếu niên lúc xưa". Dễ hiểu hơn, ngôi sao sinh năm 2002 thường đóng vai các nhân vật nam đình đám lúc nhỏ, như Ji Hoo (Kim Hyun Joong) trong Vườn Sao Băng hay Ha Myung (Lee Jong Suk) trong Pinocchio.

"Người nghiêm túc" Jang Hyun Sung

Nam diễn viên Jang Hyun Sung thường vào 2 kiểu vai đối lập hoàn toàn trên màn ảnh Hàn, một bên là vô cùng "đen tối", còn một bên thì tươi sáng và tốt bụng. Tuy nhiên tính cách của anh trên phim luôn vô cùng nghiêm túc và có tác động lớn đến cuộc sống những người xung quanh.

"Tắc kè hoa" Kim Won Hae

Do có xuất thân từ chương trình hài gây sốt SNL Korea, Kim Won Hae luôn giữ cho mình hình tượng hài hước, đôi khi "làm lố" nhưng biến hóa khôn lường trên màn ảnh Hàn. Gần đây nhất, anh vào vai bố của nam chính Do San (Nam Joo Hyuk) trong phim Start-Up và khiến khán giả dở khóc dở cười.

"Phản diện" Jo Jae Yoon

Xuất hiện nhiều trên màn ảnh Hàn, song Jo Jae Yoon rất hiếm khi đóng vai chính diện. Các nhân vật của nam diễn viên thường có dính dáng đến cái ác, song anh vẫn có một số vai thiện đáng nhớ như người chồng Yang Woo của nữ chính Jin Hee (Oh Na Ra) trong SKY Castle.

"Kẻ phản bội" Um Hyo Seob

Um Hyo Seob thường vào vai những tên phản bội, "đâm lén" với gương mặt đáng ghét, khiến khán giả đứng ngồi không yên. Ngoài ra anh còn thành công với vai người bố ấm áp, hoàn toàn trái ngược với kiểu nhân vật trước đó. Một số vai đáng nhớ của Um Hyo Seob gần đây có CEO Hae Ryong trong Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly, hay những vai ông bố trong Youth of May, Extraordinary You,...

"Nam phụ biểu cảm" Kang Ki Young

Có chuỗi vai phụ nức tiếng trên màn ảnh Hàn, Kang Ki Young luôn khiến khán giả ghi nhớ nhờ biểu cảm sâu sắc, gây cười đủ sắc thái mỗi lần xuất hiện. Ngoài ra, những dự án có sao nam họ Kang tham gia đa phần đều thành công lớn, phải kể đến như Thư Ký Kim Sao Thế, Tiên Nữ Cử Tạ, Hai Thế Giới,...

"Thánh hài" Kim Kwang Kyu

Chỉ cần thấy Kim Kwang Kyu xuất hiện thì biết ngay cảnh phim Hàn đó sẽ vô cùng hài hước, "lầy lội". Phần lớn các vai của anh đều chỉ có một vai trò duy nhất là gây hài, mang lại niềm vui nhẹ nhàng sau những tình tiết căng thẳng. Anh tham gia vai phụ đáng nhớ trong một số bom tấn truyền hình như Nàng Dae Jang Geum, Penthouse, Hẹn Hò Chốn Công Sở,...

