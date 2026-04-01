Từ nay, Vietcombank, VietinBank, Agribank… ngừng toàn bộ giao dịch chuyển/nhận tiền đối với trường hợp sau

Theo quy định tại Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, từ tháng 4/2026, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ căn cước, nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho giao dịch.

Cụ thể, chính thức từ ngày 1/4/2026, tên hiển thị trên tài khoản thanh toán bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ căn cước. Quy định khắt khe này trực tiếp đặt dấu chấm hết cho dịch vụ đặt biệt danh (nickname hay iNick) mà nhiều ngân hàng từng triển khai để thu hút người dùng. Mặc dù các số tài khoản bằng chữ hay tên gọi riêng giúp việc chuyển và nhận tiền trở nên dễ nhớ và tiện lợi hơn, nhưng kẽ hở này lại làm gia tăng nguy cơ chuyển nhầm tiền và gây khó khăn trong việc xác minh tính chính chủ của dòng tiền.

Bắt buộc thông tin tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước

Cho đến hiện tại, nhiều hệ thống ngân hàng đã thông báo đến người dùng và chính thức áp dụng. Đơn cử như VPBank cho biết đã chính thức cắt bỏ hoàn toàn tính năng đặt biệt danh cho tài khoản thanh toán kể từ ngày 1/4.

Như vậy, người dùng cần đặc biệt lưu ý, sau thời điểm này, mọi lệnh chuyển tiền đến số tài khoản sử dụng biệt danh cũ sẽ bị hệ thống từ chối hoặc không thể thực hiện. Để không bị gián đoạn các giao dịch tài chính hàng ngày, khách hàng buộc phải quay trở lại sử dụng dãy số tài khoản gốc do ngân hàng cấp phát từ đầu. Phía các ngân hàng cũng lên tiếng trấn an người dùng rằng việc xóa bỏ dịch vụ nickname hoàn toàn không tác động đến số dư hay bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào khác gắn liền với tài khoản gốc.

Bên cạnh việc chuẩn hóa tên tài khoản, Thông tư 30/2025 cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề hơn cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc giám sát rủi ro. Các đơn vị này phải thể hiện minh bạch và chính xác số hiệu cùng tên tài khoản trên mọi chứng từ thanh toán. Đặc biệt, khi hệ thống phát hiện các luồng tiền có dấu hiệu liên quan đến tội phạm lừa đảo, ngân hàng và các trung gian thanh toán phải lập tức tố giác với cơ quan chức năng, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Trong trường hợp cơ quan điều tra kết luận không có yếu tố vi phạm pháp luật, ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với khách hàng để xử lý kết quả tra soát và giải quyết các khiếu nại liên quan trong vòng 15 ngày.