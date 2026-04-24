Bán Range Rover Velar, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chuyển sang ‘chơi’ Porsche Taycan: Màu nữ tính nhưng đi kèm gói thể thao

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa bổ sung vào garage cá nhân một chiếc Porsche Taycan thuần điện, đánh dấu sự chuyển dịch sang dòng xe không phát thải. Giá trị cụ thể của chiếc xe hiện vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên với cấu hình nhiều tùy chọn đi kèm, mức giá sẽ cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn.

Porsche Taycan của Nguyễn Cao Kỳ Duyên với màu sơn Frozenberry Metallic. Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy chiếc Taycan gây chú ý với màu sơn Frozenberry Metallic. Đi kèm là bộ mâm kích thước 21 inch có giá 158,5 triệu đồng. Ngoài ra, xe còn được trang bị gói Sport Design Package trị giá khoảng 140 triệu đồng. Một số trang bị đáng chú ý khác có thể kể đến như cửa sổ trời toàn cảnh giá 82 triệu đồng, cùng hệ thống đèn pha LED ma trận trị giá khoảng 111 triệu đồng.

Ngoại thất xe trang bị gói Sport Design Package. Ảnh: FBNV

Không có quá nhiều hình ảnh chi tiết về nội thất, tuy nhiên dựa trên những gì quan sát được, có thể phỏng đoán xe sử dụng gói trang trí Package Black trị giá hơn 26 triệu đồng, với các chi tiết hoàn thiện màu tối.

Nội thất xe có thể sử dụng gói Package Black. Ảnh: FBNV

Tại Việt Nam, Porsche Taycan được phân phối với nhiều phiên bản, giá khởi điểm khoảng 4,62 tỷ đồng và có thể tăng đáng kể khi bổ sung các tùy chọn cá nhân hóa.

Tùy từng cấu hình, mẫu xe điện này có công suất dao động từ khoảng 408 mã lực đến hơn 700 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h từ khoảng 2,8 giây, trong khi phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đạt khoảng 400 đến 500 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Trước đó, người đẹp từng sử dụng Range Rover Velar. Ảnh: FBNV

Trước khi chuyển sang Taycan, hình ảnh của Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng gắn liền với mẫu Range Rover Velar. Chiếc SUV này đã được sử dụng trong gần 6 năm, lăn bánh khoảng 64.000 km trước khi được sang khoảng hơn 2 tỷ đồng.