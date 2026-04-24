Viettel thông báo 3 trường hợp bị khóa SIM, thu hồi số điện thoại

Vào ngày 15/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động).

Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông cho số thuê bao di động đã hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định. Vậy nên, các thuê bao di động không thực hiện xác thực thông tin sẽ bị khóa SIM theo các mốc thời gian dưới đây:

Các mốc thời gian thuê bao di động không thực hiện xác thực thông tin sẽ bị khóa SIM.

Theo rà soát của Viettel, có 3 nhóm người dùng cần khẩn trương cập nhật thông tin nếu không muốn bị khóa SIM.

Thứ nhất, nhóm sử dụng CMND 9 số hoặc căn cước/căn cước công dân 12 số. Khách hàng cần cập nhật lại thông tin bằng CCCD gắn chip mới nhất qua tính năng "Xác thực thông tin thuê bao" trên ứng dụng MyViettel.

Thứ hai, nhóm đăng ký bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an). Một số thuê bao được đăng ký bằng hộ chiếu, giấy tờ ngành công an, quân đội hoặc nhận được lời mời chuẩn hóa từ Viettel: Khách hàng cập nhật qua tính năng "Chuẩn hóa thông tin" trên ứng dụng MyViettel.

Thứ ba, nhóm SIM đứng tên hộ. SIM đăng ký dưới tên người thân, bạn bè hoặc mua sẵn ngoài thị trường. Khi xác thực sinh trắc học được áp dụng, người đang sử dụng nhưng không phải chủ thuê bao sẽ không thể hoàn tất xác minh. Chủ cũ và chủ mới cần trực tiếp cửa hàng Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

Viettel lưu ý, nếu số điện thoại bạn đang dùng đã đăng ký VNeID mức 2 hoặc thực hiện sinh trắc học bằng CCCD gắn chip qua hệ thống của nhà mạng trước đó, bạn thuộc nhóm an toàn và không cần làm gì thêm vào lúc này.

4 cách xác thực thông tin thuê bao di động (xác thực SIM chính chủ)

Việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động (bao gồm xác thực 04 trường thông tin: sổ định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt) chi được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

Thứ nhất, xác thực trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (sau đây gọi tắt là ứng dụng VNeID);

Việc kiểm tra các số điện thoại được trên ứng dụng VNeID sẽ giúp người dùng được biết thuê bao di động đã được chuẩn hóa thông tin hay chưa và có nguy cơ bị khóa SIM không.

Thứ hai, xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp cung cấp địch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số163/2024/NĐ-CP;

Thứ ba, xác thực trực tiếp tại điểm do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp sở hữu, thiết lập theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 163/2024/NĐ-СР.

Thứ tư, xác thực trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập, đượcdoanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ký hợp đồng ủy quyềnđể thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.

Thông tư quy định: Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ lưu giữ đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu chứng minh việc đã triển khai các giải pháp xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định trong suốt thời gian số thuê bao di động hoạt động, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật.

Cách xác thực thuê bao trên MyViettel

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng MyViettel trên điện thoại.

Bước 2: Mở ứng dụng My Viettel, đăng nhập bằng số điện thoại Viettel đang sử dụng. Tại giao diện chính:

Đối với thuê bao đăng ký SIM di động bằng CMND 9 số hoặc căn cước/căn cước công dân 12 số: Chọn mục "Xác thực thông tin thuê bao".

Đối với khách hàng trả trước đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel: Chọn chức năng "Chuẩn hóa thông tin"

Bước 3: Chụp ảnh giấy tờ CCCD và ảnh chân dung.

Bước 4: Thực hiện quét chip trên CCCD.

Bước 5: Kiểm tra thông tin và đối chiếu thông tin với CCCD.

Bước 6: Xem thông tin hợp đồng và ký điện tử.

Bước 7: Xác nhận OTP.

Bước 8: Thông báo cập nhật giấy tờ thành công.