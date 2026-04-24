Xe tay ga mới của Suzuki: đẹp ngang ngửa Honda Air Blade mà giá chỉ từ 23 triệu đồng

Suzuki Motorcycle India vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Avenis 2026 tại thị trường Ấn Độ, tiếp tục duy trì định vị là dòng xe hướng đến khách hàng trẻ với phong cách thể thao và cá tính. Mẫu xe được phân phối với ba phiên bản gồm Avenis, Avenis Standard Edition và Avenis Special Edition, có giá bán lần lượt 84.293 Rs, 85.942 Rs và 86.677 Rs, tương đương khoảng 23 – 24,2 triệu đồng.

Ở phiên bản mới, thay đổi chủ yếu đến từ việc bổ sung các tùy chọn màu sắc nhằm tăng tính cá nhân hóa. Hai phiên bản tiêu chuẩn có nhiều phối màu như đen – trắng, đen – đỏ, bạc – đen hoặc đen hoàn toàn, trong khi bản Special Edition nổi bật hơn với các phối màu cao cấp như trắng ngọc trai kết hợp xám kim loại hoặc đen mờ phối titan.

Về thiết kế, Suzuki Avenis 2026 vẫn giữ nguyên phong cách “Advanced Sporty Styling” với các đường nét góc cạnh, mạnh mẽ, hướng đến nhóm khách hàng Gen Z và người dùng yêu thích sự năng động. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED đặt thấp trên mặt nạ, tạo cảm giác hầm hố tương tự các mẫu scooter thể thao hiện đại. Ở phía sau, đèn hậu LED tách rời dạng hình tam giác cùng xi-nhan thiết kế độc lập mang đến diện mạo khác biệt và đậm chất đường phố.

Xe cũng được bổ sung nhiều chi tiết mang hơi hướng sportbike như kính chắn gió màu khói phía trên cụm đồng hồ, ốp ống xả lớn với thiết kế cơ bắp và tay dắt sau tách rời, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ thao tác dắt xe thuận tiện hơn. Dù mang phong cách thể thao, Avenis vẫn đảm bảo tính thực dụng với sàn để chân phẳng, rộng rãi, phù hợp cho di chuyển hàng ngày.

Trang bị tiện ích trên xe khá đầy đủ trong phân khúc, bao gồm cốp chứa đồ dung tích 21,8 lít, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB và nắp bình xăng đặt phía sau yên giúp đổ xăng thuận tiện hơn. Bảng đồng hồ kỹ thuật số là trang bị tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hỗ trợ kết nối Bluetooth thông qua hệ thống Suzuki Ride Connect, cho phép hiển thị thông báo và thông tin vận hành.

Về vận hành, Suzuki Avenis 2026 sử dụng động cơ 124,3cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP). Khối động cơ này cho công suất tối đa 8,4 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.500 vòng/phút, hướng tới sự cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau. Xe sử dụng bánh trước 12 inch, bánh sau 10 inch với lốp không săm. Về an toàn, Avenis trang bị phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và hệ thống phanh kết hợp CBS, cấu hình phổ biến trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Với mức giá cạnh tranh cùng thiết kế trẻ trung và nhiều tiện ích, Suzuki Avenis 2026 được kỳ vọng tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga 125cc tại Ấn Độ, đặc biệt đối với nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng phong cách thể thao.