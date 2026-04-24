Người dân lập tức tắt máy khi nhận được cuộc gọi có 3 đầu số sau đây

Công an tỉnh Phú Thọ tối 22/4/2026 đã ra cảnh báo “ứng dụng giả mạo số điện thoại” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện các ứng dụng cho phép thực hiện cuộc gọi với số hiển thị giống số điện thoại Việt Nam mà không cần can thiệp hay “hack” hệ thống viễn thông. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các số điện thoại quốc tế có thật, phổ biến là đầu số của Cộng hòa Dominica (+1 809, 829, 849). Đây không phải là công nghệ giả mạo số điện thoại (caller ID spoofing) phức tạp.

Công an nhận định, do sự trùng hợp về cấu trúc số (giữa mã quốc gia +84 của Việt Nam và các đầu số như 849) cùng với cách hiển thị khác nhau của từng nhà mạng, các số quốc tế này khi gọi đến có thể hiện ra gần giống, thậm chí giống số điện thoại trong nước, gây nhầm lẫn cho người nhận.

Ban đầu, các ứng dụng này được tạo ra với mục đích giải trí, nhưng hiện đang bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo, giả danh ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc người quen nhằm yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng công nghệ này, các đối tượng không sử dụng sim điện thoại thông thường mà thông qua các giao thức kết nối internet (VoIP) để can thiệp vào hệ thống hiển thị số gọi đến của nạn nhân.

Thủ đoạn cụ thể của các đối tượng thực hiện gồm 3 bước. Đầu tiên là thiết lập số giả mạo. Đối tượng cài đặt số điện thoại hiển thị giống hệt số hotline của Ngân hàng, Tổng đài CSKH, hoặc thậm chí là số trực ban của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát (ví dụ: đầu số 024..., 028...).

Sau đó, bọn chúng tạo kịch bản là cán bộ điều tra, nhân viên ngân hàng...để thao túng tâm lý. Khi nạn nhân tin rằng mình đang làm việc với cơ quan pháp luật (do số hiển thị trên màn hình đúng với số công khai trên mạng), đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào “tài khoản tạm giữ” hoặc cung cấp mã OTP để “phục vụ điều tra”.

Công an Phú Thọ cảnh báo

Vì vậy, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo tất cả người dân khi nhận được cuộc gọi, nghi vấn của cơ quan, tổ chức, cần bình tĩnh, không cung cấp số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc nhấn vào bất kỳ đường link nào gửi kèm trong tin nhắn/cuộc gọi.

Khi có nghi ngờ, hãy ngắt máy và chủ động gọi lại vào số hotline chính thức của đơn vị đó (đã được công bố trên website chính thống) để kiểm tra thông tin.