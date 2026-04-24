Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng máy lạnh, máy giặt, Tivi kết nối WiFi

Các thiết bị gia dụng thông minh như tivi, máy lạnh, máy giặt có kết nối WiFi đang ngày càng phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi, các thiết bị này cũng tiềm ẩn rủi ro về an ninh mạng nếu người dùng chủ quan trong bảo mật.

Tại chia sẻ xu hướng an ninh mạng tổ chức ngày 21/4 tại Việt Nam, đại diện Kaspersky cảnh báo nhóm thiết bị gia dụng thông minh có nguy cơ trở thành mục tiêu của tin tặc.

Giám đốc Quốc gia Kaspersky Việt Nam, nhiều thiết bị hiện nay được tích hợp cảm biến, camera hoặc khả năng thu thập dữ liệu để phục vụ trải nghiệm người dùng. Khi kết nối internet liên tục, những thiết bị này có thể bị khai thác nếu tồn tại lỗ hổng bảo mật hoặc người dùng không thiết lập an toàn phù hợp.

Chuyên gia cho rằng tin tặc có thể xâm nhập tivi thông minh để theo dõi thói quen sử dụng, chiếm quyền camera để thu thập hình ảnh, hoặc dò tìm thời điểm nhà không có người.

Không chỉ thiết bị trong gia đình, nguy cơ mất an toàn còn đến từ việc sử dụng mạng WiFi công cộng. Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định dữ liệu cá nhân có thể bị đánh cắp trong quá trình truyền tải nếu người dùng truy cập mạng miễn phí nhưng không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên đổi mật khẩu mặc định của thiết bị, cập nhật phần mềm thường xuyên, sử dụng mật khẩu mạnh cho mạng WiFi gia đình, tắt những tính năng không cần thiết như truy cập từ xa và cân nhắc dùng VPN khi kết nối mạng công cộng.

Theo số liệu được công bố tại sự kiện, trong năm qua Việt Nam ghi nhận hơn 23,8 triệu vụ tấn công trực tuyến và 109,4 triệu mối đe dọa nhắm vào thiết bị cục bộ đã được phát hiện, ngăn chặn. Con số này cho thấy nhu cầu nâng cao nhận thức bảo mật của người dùng cá nhân và doanh nghiệp ngày càng cấp thiết.