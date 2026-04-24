Thông tin người dùng Zalo nên biết để tránh mất quyền lợi

Khi các ứng dụng nhắn tin ngày càng trở thành nơi lưu trữ nhiều thông tin cá nhân, nhu cầu bảo vệ tài khoản và quyền riêng tư cũng được đặt lên hàng đầu. Không ít người dùng chỉ sử dụng các tính năng cơ bản mà bỏ qua những thiết lập quan trọng có thể giúp hạn chế rủi ro lộ dữ liệu hoặc bị làm phiền ngoài ý muốn.

Mới đây, Zalo vừa bổ sung tính năng chống quay và chụp màn hình ảnh đại diện, giúp người dùng tăng cường bảo vệ hình ảnh cá nhân trên nền tảng.

Theo đó, khi người khác mở ảnh đại diện của tài khoản đã bật tính năng này rồi thực hiện thao tác quay video màn hình hoặc chụp ảnh màn hình, phần hiển thị sẽ chuyển sang màu đen thay vì lưu lại hình ảnh như thông thường.

Đây được xem là thay đổi đáng chú ý trong bối cảnh ảnh đại diện trên các ứng dụng nhắn tin thường là ảnh chân dung, ảnh gia đình hoặc các hình ảnh chứa thông tin nhận diện cá nhân. Việc hạn chế sao chép trái ý muốn có thể giúp người dùng giảm rủi ro bị sử dụng hình ảnh sai mục đích.

Không chỉ bổ sung lớp bảo vệ mới cho ảnh đại diện, Zalo hiện cũng cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều quyền riêng tư quan trọng. Cụ thể, người dùng có thể thiết lập phạm vi hiển thị ngày sinh, trạng thái truy cập, nhật ký cá nhân, cũng như quyền nhắn tin, gọi điện hoặc gửi lời mời kết bạn.

Để kiểm tra các cài đặt này, người dùng mở ứng dụng, vào mục Cá nhân, chọn Quyền riêng tư rồi điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Đây là khu vực nên được rà soát định kỳ, đặc biệt với những tài khoản thường xuyên nhận liên hệ từ người lạ.

Ngoài ra, Zalo cũng khuyến nghị người dùng bật bảo mật 2 lớp để tăng an toàn cho tài khoản. Khi đăng nhập bằng mật khẩu trên thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu thêm mã xác thực gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc email đã liên kết.

Ứng dụng đồng thời tích hợp mục Kiểm tra bảo mật, cho phép rà soát các thông tin như tình trạng định danh tài khoản, số điện thoại liên kết, phiên bản ứng dụng đang sử dụng cùng các gợi ý giúp nâng cao mức độ an toàn.

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc thường xuyên cập nhật các thiết lập riêng tư và bảo mật trên Zalo là bước cần thiết để người dùng tránh mất quyền lợi và hạn chế rủi ro mất tài khoản.