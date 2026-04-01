Năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đóng băng tài khoản ngân hàng, ngừng giao dịch với các tài khoản sau

Nhằm đảm bảo an ninh tài chính và an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bước sang năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng áp dụng triệt để các rào cản pháp lý mới. Đi đầu trong công tác rà soát này là nhóm ngân hàng lớn bao gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Theo đó, hệ thống sẽ tự động đóng băng hoặc tạm khóa giao dịch đối với những tài khoản không đáp ứng đủ điều kiện về giấy tờ tùy thân và xác thực sinh trắc học. Dưới đây là những trường hợp cụ thể mà người dùng cần nắm rõ để tránh bị gián đoạn giao dịch điện tử.

Tạm khóa tài khoản do chưa cập nhật CCCD/Căn cước

Trường hợp đầu tiên khiến người dùng của Vietcombank, VietinBank, Agribank hay BIDV bị khóa tài khoản xuất phát từ việc giấy tờ tùy thân hết hạn. Theo quy định tại Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân bắt buộc phải làm thủ tục cấp đổi thẻ khi đạt các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60 tuổi. Điều này có nghĩa là trong năm 2026, những người sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi), 1986 (đủ 40 tuổi) và 1966 (đủ 60 tuổi) nếu không đi làm Thẻ Căn cước mới, thẻ cũ của họ sẽ tự động mất giá trị pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chiếu theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, hệ thống bảo mật của ngân hàng sẽ tự động tạm khóa mọi giao dịch điện tử của những tài khoản có giấy tờ định danh hết hạn và thông báo đến khách hàng nhằm phòng ngừa tối đa rủi ro mạo danh.

Hộ chiếu, CMND không thể dùng làm giấy tờ tùy thân

Căn cứ theo Điều 46 Luật Căn cước 2023, toàn bộ Chứng minh nhân dân 9 số và 12 số đã chính thức bị vô hiệu hóa kể từ ngày 1/1/2025. Nếu tài khoản BIDV hoặc Vietcombank của bạn vẫn đang liên kết với số CMND cũ này, việc bị chặn giao dịch là quy định bắt buộc. Thêm vào đó, Hộ chiếu thông thường cũng không còn được chấp nhận làm giấy tờ tùy thân duy nhất để duy trì tính năng chuyển tiền trực tuyến.

Theo Thông tư 17 và Thông tư 18/2024/TT-NHNN, giao dịch ngân hàng điện tử bắt buộc phải đối chiếu khớp đúng sinh trắc học với dữ liệu lưu trong chip của Thẻ Căn cước. Do Hộ chiếu không mang vi mạch chứa dữ liệu sinh trắc học đồng bộ với hệ thống dân cư quốc gia để ứng dụng ngân hàng đọc qua kết nối NFC, người dùng buộc phải cập nhật Căn cước gắn chip để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Tài khoản có dấu hiệu lừa đảo hoặc cho thuê mượn

Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt còn nhắm thẳng vào các hành vi tiếp tay cho tội phạm mạng. Bất kỳ tài khoản ngân hàng nào bị phát hiện có hành vi mua bán, cho thuê, mượn tài khoản, hoặc có dòng tiền bất thường liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đều sẽ bị phong tỏa khẩn cấp.

Ngoài ra, khi người dùng thực hiện giao dịch chuyển tiền vượt hạn mức mà khuôn mặt quét trên điện thoại không khớp với khuôn mặt gốc tại cơ sở dữ liệu của Bộ Công an, hệ thống cũng sẽ kích hoạt lệnh khóa an toàn ngay lập tức để bảo vệ tiền cho chính chủ.

Người sử dụng nickname khi chuyển tiền

Bắt đầu từ ngày 1/4/2026, hàng triệu người dùng tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV hay VPBank đều đã nhận được thông báo giao dịch bị từ chối hoặc tài khoản bị tạm ngưng toàn bộ tính năng rút, chuyển tiền, rất có thể bạn đã vướng phải những quy định bảo mật mới nhất vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước kích hoạt.

Căn cứ theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải khớp tuyệt đối với thông tin in trên Căn cước công dân. Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải chấm dứt dịch vụ nickname để ngăn chặn triệt để rủi ro chuyển nhầm tiền và các hành vi gian lận mạo danh. Dù không bị khóa tài khoản, người dùng cần đổi lại toàn bộ tên tài khoản thanh toán để khớp tuyệt đối với thông tin in trên Căn cước công dân để không bị gián đoạn giao dịch.

Nếu rơi vào tình trạng bị khóa tài khoản do thiếu sót về giấy tờ, người dùng tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấn vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở khóa trực tuyến. Giải pháp duy nhất và đúng quy định pháp luật là mang trực tiếp Thẻ Căn cước gắn chip mới nhất ra quầy giao dịch gần nhất để các giao dịch viên hỗ trợ cập nhật lại dữ liệu lên hệ thống trung tâm, khơi thông lại luồng thanh toán an toàn.