Từ nay đến Tết, cứ thường xuyên ăn loại hạt này bảo sao giảm cân tự nhiên, hạ đường huyết hiệu quả: Lúc nào chợ Việt cũng có sẵn

Góp phần ổn định đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Deborah Lee – bác sĩ lâm sàng thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) – hạt bí ngô có thể hỗ trợ đáng kể trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Vị chuyên gia này cho biết, việc bổ sung hạt bí vào chế độ ăn có thể giúp giảm đáng kể mức đường huyết, thậm chí lên tới khoảng 30–35%, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Bà cũng khuyến nghị nên dùng hạt bí vào bữa sáng để phát huy hiệu quả tốt hơn.

Không chỉ nhờ khả năng hỗ trợ hạ đường huyết, hạt bí ngô còn được đánh giá cao bởi hàm lượng magie và kẽm dồi dào. Chỉ với khoảng 28 gram hạt bí, cơ thể đã nhận được gần 40% nhu cầu magie mỗi ngày. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng độ nhạy insulin và giảm tình trạng kháng insulin – yếu tố then chốt liên quan đến bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, kẽm trong hạt bí cũng tham gia vào quá trình tổng hợp insulin và kích hoạt các cơ chế chuyển hóa đường trong cơ thể.

Ngoài ra, hạt bí ngô còn chứa nhiều axit linoleic – một dạng axit béo thuộc nhóm omega-6. Phân tích dữ liệu từ gần 40.000 người trưởng thành trong hơn 20 nghiên cứu cho thấy, những người có nồng độ axit linoleic trong máu cao hơn thường có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 thấp hơn so với nhóm còn lại. Điều này cho thấy axit béo này không chỉ tốt cho tim mạch mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Chất xơ cũng là một “điểm cộng” lớn của hạt bí. Nhờ khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, chất xơ giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau ăn, đồng thời tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn. Vì vậy, thêm hạt bí ngô vào bữa sáng được xem là cách đơn giản giúp duy trì đường huyết ổn định suốt cả ngày.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên, không lo tăng cân

Không chỉ phù hợp với người có đường huyết cao, hạt bí ngô còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang mong muốn giảm cân. Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra rằng, hạt bí nằm trong nhóm thực phẩm hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Dù giàu năng lượng, nhưng khi sử dụng với lượng vừa phải, hạt bí không gây tăng cân mà còn giúp người ăn kiểm soát khẩu phần tốt hơn.

Nhờ hàm lượng chất xơ và protein thực vật đáng kể, hạt bí giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế việc ăn vặt không cần thiết. Bên cạnh đó, chúng còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, từ đó góp phần vào quá trình giảm cân một cách bền vững.

Giữ gìn nét trẻ trung, làm chậm quá trình lão hóa

Lão hóa là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp làm chậm quá trình này. Hạt bí ngô chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do – tác nhân gây lão hóa tế bào. Việc bổ sung một lượng nhỏ hạt bí mỗi ngày có thể hỗ trợ duy trì làn da tươi trẻ và sức khỏe tổng thể lâu dài.

Thanh lọc cơ thể, bảo vệ chức năng thận

Một lợi ích khác của hạt bí ngô là khả năng hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận. Nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa và đặc tính kháng khuẩn nhẹ, hạt bí giúp giảm tích tụ cặn bã trong thận, từ đó hỗ trợ bảo vệ chức năng của cơ quan này. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người có thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc hoặc uống rượu bia thường xuyên.

Khả năng chống viêm, tăng cường miễn dịch

Hạt bí ngô còn được biết đến với tác dụng chống viêm khá mạnh. Việc ăn khoảng 40–50 gram hạt bí mỗi ngày có thể giúp giảm các phản ứng viêm trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Đây là lợi ích đáng chú ý, nhất là trong những giai đoạn cơ thể dễ mệt mỏi hoặc khi thời tiết thay đổi.

Tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Hàm lượng magie cao trong hạt bí cũng mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Khoáng chất này tham gia vào quá trình tạo năng lượng (ATP), tổng hợp ADN, ARN và điều hòa huyết áp. Nhờ đó, magie góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim, ngừng tim đột ngột hay đột quỵ.

Lưu ý khi sử dụng hạt bí

Dù mang lại nhiều lợi ích, hạt bí ngô cũng không nên ăn quá nhiều. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ khoảng 25–30 gram mỗi ngày. Việc dùng quá mức có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc dị ứng ở một số người. Do đó, để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy sử dụng hạt bí như một phần của chế độ ăn cân bằng và hợp lý.

