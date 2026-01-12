Biến chủng cúm "Super K" lây lan mạnh bất thường tại Australia

(Ảnh minh họa: EPA)

Biến chủng mới của virus cúm A/H3N2 - được gọi là "Super K" - đang lây lan nhanh bất thường tại Australia, khiến hàng nghìn ca nhiễm được ghi nhận ngay từ đầu năm, sớm hơn nhiều so với quy luật mùa đông hằng năm.

Theo số liệu do các cơ quan y tế công bố, chỉ trong hai tuần đầu năm 2026, Australia đã ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm biến chủng K (subclade K) của virus cúm A/H3N2, đánh dấu một trong những khởi đầu mùa cúm sớm và dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ qua. Điều đáng chú ý là thời điểm này thường có tỷ lệ cúm thấp, song năm nay hoạt động của virus lại tăng mạnh, khiến giới chuyên môn không khỏi lo ngại.

Các chuyên gia y tế cho biết, dù Super K có khả năng lây truyền rất cao, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này gây bệnh nặng hơn so với các chủng H3N2 trước đây. Tuy nhiên, bác sĩ gia đình Ginny Mansberg cảnh báo, nếu số ca nhiễm tăng nhanh trong cộng đồng, người bệnh có thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn những nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính có nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đối mặt biến chứng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Giới chức y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước các triệu chứng sớm như sốt, ho, đau nhức cơ thể, đồng thời nên chủ động xét nghiệm cúm và COVID-19 tại nhà để được chẩn đoán kịp thời. Với các trường hợp đủ điều kiện, thuốc kháng virus Tamiflu có thể được chỉ định sớm nhằm giảm mức độ nặng và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Một thách thức lớn hiện nay của Australia là tình trạng thiếu vaccine cúm. Nguồn vaccine cúm năm 2025 đã cạn, trong khi vaccine cập nhật cho năm 2026 dự kiến chỉ có mặt vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5. Trong bối cảnh đó, các bác sĩ Australia kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa cơ bản như rửa tay thường xuyên, ở nhà khi có triệu chứng bệnh và tránh tiếp xúc với người dễ bị tổn thương.

Theo các nhà dịch tễ học, biến chủng Super K được phát hiện lần đầu vào cuối năm 2025 và hiện đã lan ra hơn 30 quốc gia. Dù vậy, nghiên cứu ban đầu cho thấy vaccine cúm hiện hành vẫn có hiệu quả nhất định trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện, đặc biệt ở trẻ em và người trưởng thành dưới 65 tuổi.

Giới chức y tế Australia nhận định, với tốc độ lây lan hiện nay, hệ thống y tế có thể chịu áp lực lớn nếu số ca tiếp tục gia tăng. Do đó, việc khôi phục thói quen tiêm phòng cúm và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng được coi là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu tác động của mùa cúm 2026 được dự báo là đặc biệt khắc nghiệt.



