Loại rau được đánh giá "tốt nhất thế giới", hóa ra chợ Việt bán nhiều giá cực rẻ

Rau cải cúc ví là "rau Hoàng đế"

Loại rau quen thuộc nhưng giàu dinh dưỡng nhắc đến ở đây là cải cúc. Tại các chợ truyền thống hoặc siêu thị thực phẩm khu vực miền Bắc nước ta, khi thời tiết bắt đầu se lạnh, thật không khó để bắt gặp và tìm mua rau cải cúc. Cải cúc hay còn được gọi là tần ô có vị đắng nhẹ và mùi hơi hăng. Tuy nhiên, việc bỏ qua cải cúc đồng nghĩa với việc bạn bỏ qua một nguồn dinh dưỡng dồi dào và một vị thuốc quý báu từ thiên nhiên.

Cây cải cúc bán nhiều ở ngoài chợ giá cả cũng rất phải chăng. Ảnh minh họa.

Cải cúc không chỉ là món ăn quen thuộc của người Việt mà còn được trồng ở Trung Quốc, Nhật Bản. Người ta cho rằng cây cải cúc nguồn gốc ở châu Âu và miền Bắc châu Á.

Trong cải cúc cho tinh dầu mùi thơm đặc biệt. Ngoài ra còn có 5,57% hydrat carbon, 1,85% protein, 0,43% chất béo, nhiều vitamin B, một lượng trung bình vitamin C và ít vitamin A.

Tại Trung Quốc, rau cải cúc trước đây là món ăn dành riêng cho các bậc đế vương. Loại rau này thường được dùng trong các bữa yến tiệc cung đình, có tác dụng dưỡng sinh. Chính vì thế, nó còn được gọi với cái tên "rau Hoàng đế".

Theo tài liệu y học cổ truyền, rau cải cúc chứa tinh dầu có mùi thơm đặc trưng, cùng nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, báo Sức khỏe và Đời sống thông tin.

Đặc biệt trong 100g cải cúc có khoảng 5,57% hydrat carbon; 1,85% protein; 0,43% chất béo; và rất nhiều vitamin nhóm B; một lượng vừa phải vitamin C; một ít vitamin A. Cải cúc cũng rất giàu kali, canxi và các loại axit amin. Nhờ thành phần này, cải cúc giúp bổ sung năng lượng nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng và phù hợp với người mới ốm dậy hoặc ăn uống kém.

Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi, ngoài vai trò là rau ăn, cải cúc còn được dùng làm thuốc với nhiều công dụng như: hỗ trợ giảm ho, giải cảm, cải thiện tiêu chảy, giảm đau đầu kinh niên, hỗ trợ hạ huyết áp, giảm hoa mắt và chăm sóc sức khỏe mắt.

Ngoài công dụng chữa ho, rau cải cúc cung cấp cho ta một lượng hydrat carbon, protein, chất béo, và vitamin như đã nêu trên.

Một số bài thuốc dân gian từ cải cúc

- Chữa ho cho trẻ em

Lá cải cúc 6g thái nhỏ, cho vào chén con, thêm ít đường trắng, cho vào nồi cơm hấp cho tiết nước ra. Chia làm nhiều lần uống trong ngày.

Chữa ho dai dẳng ở người lớn do bị lạnh

100 - 150g rau cải cúc rửa sạch, phổi lợn 200g thái miếng vừa ăn, dùng nấu canh ăn hàng ngày. Ăn cả cái lẫn nước và duy trì ăn trong 3 - 4 ngày là đủ 1 liệu trình.

Rau cải cúc luộc đơn giản giàu dinh dưỡng.

Người mới ốm dậy, ăn uống không tiêu

Rau cải cúc 500g, thịt lợn nạc 100g, gừng tươi 3 lát. Thịt rửa sạch, thái vừa ăn, rau rửa sạch thái nhỏ, nấu cùng thịt lợn, nêm nếm gia vị vừa ăn, gần chín cho thêm chút gừng đập dập. Ăn khi còn nóng.

Giải cảm

150g cải cúc tươi, rửa sạch để ráo nước, sau đó cho vào tô lớn đổ trực tiếp cháo đang sôi lên trên để 5 - 10 phút cho rau tái và đỡ nóng rồi trộn đều lên và thưởng thức, ngày ăn 2 -3 lần.

Cách nấu rau cải cúc thơm ngon đưa cơm

Có rất nhiều cách chế biến cải cúc ngoài nấu canh hay nhúng lẩu. Nếu muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình, bạn có thể thử món thịt viên rau cải cúc. Món ăn thịt viên rau cải cúc thơm mát, mềm ngọt, kết hợp hài hòa với nấm và tôm, rất dễ ăn.

Một loại rau thường bị chê có mùi hăng, khó ăn. Thế nhưng với cách chế biến này, hương vị sẽ thơm ngon hơn hẳn, lại cực bổ dưỡng. Ảnh minh họa.

Nguyên liệu:

200g rau cải cúc

5 cây nấm hương

100g tôm đã sơ chế

200g thịt lợn băm

1 củ cà rốt

2 thìa tinh bột bắp

Gia vị: muối, nước tương, dầu hào

Cách làm:

Bước 1: Rau cải cúc nhặt sạch, rửa kỹ.

Bước 2: Chần cải cúc qua nước sôi, sau đó thả ngay vào nước lạnh cho nguội rồi vắt khô, cắt nhỏ. Nấm hương rửa sạch, thái hạt lựu; tôm băm nhuyễn; cà rốt cắt nhỏ.

Bước 3: Cho tất cả nguyên liệu vào tô, nêm muối, nước tương, dầu hào, cho tinh bột bắp vào rồi trộn đều đến khi hỗn hợp dẻo mịn.

Bước 4: Nặn hỗn hợp thành từng viên vừa ăn, xếp vào đĩa, đem hấp khoảng 10 - 15 phút cho chín. Nếu thích, có thể chiên thay vì hấp, tuy nhiên hấp sẽ giữ trọn vị ngọt tự nhiên và ít béo hơn.

Bước 5: Bày thành phẩm ra đĩa. Khi dùng, có thể rắc thêm hành lá hoặc vừng rang.